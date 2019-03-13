«Зелені» аукціони можуть бути запущені не раніше 2020 року, - Хірман



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«Країни, що підтримують «зелену» енергетику, переходять від тарифів до аукціонів», - наголосив експерт

Поки не запуститься енергоринок, говорити про «зелені» аукціони не час, - експерт

До запуску нового ринку не час впроваджувати «зелені» аукціони. Про це заявив Карел Хірман, експерт з енергетики Стратегічної групи радників з підтримки реформ при уряді України.

«Поки потрібно зробити електроринок з 1 липня. Якщо це не запуститься або поки це не запуститься, до цього говорити про «зелені» аукціони не час. Це пріоритет, і потім зелені аукціони тільки після цього. Напевно, в наступному році», - зазначив Хірман.

За словами євроексперта, всі країни рано чи пізно переходять від «зелених» тарифів до «зелених» аукціонів. «Країни, що підтримують якимось чином «зелену» енергетику, переходять від тарифів до аукціонів. Тому це стандартне рішення», - наголосив експерт.

Хірман в цілому позитивно оцінює концепт законопроекту про введення в Україні «зелених» аукціонів.

Нагадаємо, законопроект №8449-д про впровадження «зелених» аукціонів з 2020 року прийнято в кінці минулого року в першому читанні. На даний момент законопроект допрацьовується для винесення в сесійну залу до другого читання.

Частина депутатів профільного комітету наполягають на введенні аукціонів з 1 липня 2019 року. При цьому, за словами голови Національної енергетичної компанії «Укренерго» Всеволода Ковальчука, запровадження аукціонів і технічно, і з точки зору термінів підготовки, неможливо раніше 2020 року.