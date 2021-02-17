Новими заступниками голови Одеської ОДА став ексавтодорівець та колишня «регіоналка»

Підгайного призначили головою Приморської райадміністрації Одеси

Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, щодо призначення заступників голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан у Facebook.

Кандидатури заступників голови Одеської обласної держадміністрації Світлани Фабрикант і Сергія Підгайного погодили на засіданні Кабміну 17 лютого.

Зазначимо, Сергій Підгайний до 2009 року був головою дорожнього управління в Одеській міській раді. При тодішньому меру Олексію Костусєву Підгайного призначили головою Приморської райадміністрації Одеси.

У 2011 році Костусєв своїм розпорядженням призначив Сергія Підгайного на посаду начальника управління дорожнього господарства Одеської міськради. У 2012 році Костусєв призначив його своїм заступником. У червні 2012-го Підгайний пішов у відставку. У 2014 році Кабінет міністрів України прийняв рішення про призначення Сергія Підгайного на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України, звідки його звільнено у 2015 році. Також Сергій Підгайний був заступником вже нинішнього мера Геннадія Труханова.

Новопризначена Світлана Фабрикант – депутат Одеської міської ради V і VI скликань. На виборах у 2012 році вона була обрана народним депутатом VII скликання від «Партії регіонів». Пізніше, У 2015 році, висувалась кандидатом на виборах мера Одеси від партії «Відродження». У жовтні 2020 року обрана депутатом Одеської обласної ради від партії «Довіряй справах». Сергій Гриневецький представив Світлану Фабрикант як свого заступника з гуманітарних питань.

Нагадаємо, міністр Шкарлет призначив ректором НАУ колишнього «регіонала» Луцького.