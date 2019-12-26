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    Економіка та фінанси

    Зеленський підписав закон про оренду державного майна

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    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський підписав закон про оренду державного майна
    Президент України Володимир Зеленський

    Згідно з законом, передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про оренду державного та комунального майна», який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    «Ухвалення закону забезпечить вдосконалення механізмів і процедур передачі державного та комунального майна в оренду, сприятиме прозорості та відкритості приватизаційних процесів, а також збільшенню надходжень до державного й місцевих бюджетів», - йдеться у повідомленні.

    Крім нової редакції існуючого закону «Про оренду державного та комунального майна», даним законом також вносяться зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства та низки законів.

    Згідно з законом, передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі. В цій системі у відкритому доступі публікуватиметься вся інформація щодо угод оренди державного та комунального майна.

    Закон визначає чіткі етапи й терміни процедури передачі в оренду державного та комунального майна, яке не використовується державою.

    Також з’являться бази публічних переліків державного та комунального майна, що здається в оренду. Так, передбачається створення двох переліків: Перелік першого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду на аукціоні) та Перелік другого типу (перелік об'єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

    Стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати. Переоцінка потенційного об’єкта оренди здійснюється у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об’єкта дорівнює нулю або якщо залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10% від його первісної балансової вартості.

    Законом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

    Нагадаємо, Зеленський схвалив закон про ДБР, згідно з яким буде звільнено Трубу.

    Як повідомлялося, Зеленський підписав закон про заборону купувати електроенергію в Росії.

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