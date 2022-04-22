Зеленський закликав світ запровадити «податок на війну» для агресорів

Зеленський наголошує, що Росія повинна платити за те, що порушила глобальну стабільність

Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити спеціальний «податок на війну» для агресорів у всьому світі, але насамперед для Росії. Про це він сказав, виступаючи 21 квітня на міністерській конференції на підтримку України, яку організував Світовий банк.

Зеленський наголошує, що Росія повинна платити за те, що порушила глобальну стабільність.

На його думку, податок має бути введений на всі торгові операції рф та російських компаній, а також на всі фінансові операції, які наразі не заблоковані. Гроші з цього податку, за словами Зеленського, мають бути спрямовані на відновлення України.

Президент додає, що такий податок має діяти і в майбутньому для будь-якого агресора: «Тоді кошти від цього податку має отримати жертва розв'язаної війни».

Зеленський зазначив, що заблоковані російські активи мають бути використані для компенсації втрат і відновлення України. Він також закликав провести наступне засідання міністерської конференції в Україні, можливо, у Харкові.

Нагадаємо, станом на 21 квітня в нашій країні ліквідовані близько 21 тис окупантів