Зеленському написали з Сум: 100 людей можуть залишитися без роботи через тиск силовиків



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Підприємці повідомляють, що митники поставили під загрозу виконання, в тому числі, замовлень для Збройних Сил України та Міноборони

З березня 2019 наші компанії знаходяться під тиском правоохоронних органів через незгоду платити хабарі керівництву Сумської митниці, - підприємці

Колектив компаній «Вултекст-С», «ТЕКСІМ Груп», «Суми-Руно», «Пандеон» і ряду інших, що імпортують тканини і товари народного споживання в Сумській області та забезпечують виконання замовлення Збройних сил України на виготовлення одягу та інших потреб армії, звернувся до новообраного президента Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на реальний стан інвестклімату в країні. Про це сказано у відкритому зверненні компаній, що є в розпорядженні редакції, повідомляють Українські Новини.

«Наші підприємства працюють на базі колишньої Сумської ткацької фабрики з 2015 року. Ми забезпечуємо стабільною роботою майже 100 осіб. Наші компанії імпортують сировину, тканини і товари народного споживання з Італії, Туреччини, Литви, Китаю. Близько 30% продукції імпортується для виготовлення товарів на замовлення армії», - наголошується в листі.

«З березня 2019 наші компанії знаходяться під тиском правоохоронних органів через незгоду з бажанням керівництва Сумської митниці, зокрема, в.о. голови митниці Олександра Щуцького, змінити правила роботи і вимогою платити хабарі за кожен ввезений в Україну контейнер на додаток до офіційних платежів», - додають автори листа.

Підприємці відзначають, що спочатку мали затримку автомобілів органами митниці, яка поставила під загрозу виконання, в тому числі, замовлень для Збройних сил України та Міноборони. Потім було порушено надумане кримінальне провадження про нібито фіктивність компанії і відсутності ознак реальної підприємницької діяльності. Через це провадження доручення затримувати автомобілі і не проводити митне оформлення товарів давали вже Служба безпеки України і Генеральна прокуратура.

«Судом за надуманими підставами винесено рішення про арешт рахунків і активів компаній. Це повністю блокує оплату імпорту, виплату зарплат і здійснення поточних платежів, робить неможливим функціонування підприємств», - відзначають автори.

Крім того, напередодні силовики заблокували товари і контейнери, що навіть не фігурують в кримінальному провадженні.

«Бізнес паралізований, люди залишаються без роботи, військові не отримають вчасно необхідного одягу. Причина - небажання нашої компанії «домовлятися» з корумпованими чиновниками», - йдеться в документі.

«Ми переконані, що Ви повинні знати про реальний стан справ на місцях з інвестиційною привабливістю, рівнем корупції і умовами роботи підприємств, які створюють робочі місця і платять податки, забезпечуючи функціонування державного апарату. Ми впевнені, що політична воля нової команди буде спрямована на повне викорінення таких схем і покарання чиновників, які їх створили і сприяють їх розквіту. Ми також вважаємо, що налагодження роботи митних і податкових органів, підвищення їх прозорості та вичищення корумпованих співробітників - є ключовим пріоритетом для нових глав Державної податкової та Державної митної служб», - написали підприємці Зеленському.

Вони також висловили готовність надати будь-яку інформацію з деталями переслідування компаній і всіляко сприяти розслідуванню злочинів чиновників, «які знищують реальний бізнес в Україні своєю жагою до наживи».