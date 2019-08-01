Гендиректор «Метінвеста»: Компанія наблизила зарплати персоналу до східно-європейського рівня новини компаній



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Фото: uaprom.info

За словами гендиректора, «Метінвест» створює конкурентні та привабливі умови роботи і мотивує своїх співробітників до внутрішнього кар’єрного та професійного зростання

Метінвест наблизив зарплати персоналу до східно-європейського рівня. Про це заявив генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков. За його словами, Метінвест створює конкурентні та привабливі умови роботи і мотивує своїх співробітників до внутрішнього кар’єрного та професійного зростання. Про це повідомляє UA.Prom.info.

Риженков стверджує, що причинами гострого дефіциту співробітників з високою кваліфікацією є трудова міграція та значне погіршення якості освіти, але його компанія знайшла рішення для цих проблем.

Він підкреслив, що модернізація виробництва неможлива без кваліфікованого персоналу, проте Україна в цілому і Метінвест зокрема відчувають дефіцит співробітників з високою кваліфікацією.

«Ключових причин дві: трудова міграція та значне погіршення якості освіти. У Метінвеста є рішення для обох проблем, і ми вже досягли певних успіхів. По-перше, ми навчилися працювати з відтоком кадрів та утримувати кращих співробітників у групі. За останні два роки зарплати персоналв наблизилися до східно-європейського рівню. Наше завдання – створити в Метінвесті конкурентні та привабливі умови роботи, мотивувати наших співробітників до внутрішнього кар’єрного та професійного зростання», - наголосив він.

«По-друге, ми в кілька разів збільшили інвестиції в ремонт робочих місць та інфраструктури на виробничих майданчиках, щоб зробити роботу більш безпечною та комфортною, – розповідає Риженков.

Також, за словами гендиректора Метінвесту, група взяла на себе роль ініціатора та лідера в підготовці нових професійних стандартів навчання.

«Важливим кроком є впровадження програм, які популяризують галузь та робітничі професії серед молоді. Ми вже уклали угоди з провідними профільними вузами країни на розробку навчальних програм та впровадження дуальної системи навчання для потреб Метінвеста. Попереду плани зі створення власного корпоративного політехнічного університету та програм розвитку технічних фахівців для задоволення потреб всієї країни», – підкреслив Риженков.

Нагадаємо, компанія Метінвест підписала меморандум з вузами Запоріжжя та виділила понад 5 млн грн. на стипендії запорізьким студентам.