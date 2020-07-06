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    Суспільство

    6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    6 липня святкують Всесвітній день поцілунку. На фото - Пам'ятник закоханим у Харкові - 6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    6 липня святкують Всесвітній день поцілунку. На фото - Пам'ятник закоханим у Харкові

    Сьогодні не можна сумувати - в день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю

    6 липня відзначаються такі свята:

    • Всесвітній день поцілунку
    • День українського міста Ковель
    • Аграфени Купальниці

    Народні прикмети на 6 липня:

    • 6 липня соловей не співає – пора ячмінь збирати.
    • В лазні попаритися – здоров'я знайти.
    • Велика роса на Івана – буде врожай огірків та горіхів.
    • Дощовий день – на неврожай.
    • Дощ у цей день обіцяє ще п'ять днів сирої погоди.
    • Якщо сьогодні посадити ріпу – буде багатий урожай, щедро насичений вітамінами.
    • За повір'ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми.
    • Наші пращури сьогодні вмивалися ранковою росою, щоб довше зберегти молодість.

    Що не рекомендується робити 6 липня:

    • Сумувати. У день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю.
    • Давати гроші в борг, інакше найближчим часом можна почати падати в фінансову прірву.
    • Аналізувати свої сни - приділіть більше уваги реальному життю.

    У кого іменини 6 липня?

    Іменини сьогодні святкують Агрипина, Антон, Артемій (Артем), Герман, Федір, Святослав, Кузьма, Домініка, Люція, Тереза.

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