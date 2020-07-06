6 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
6 липня святкують Всесвітній день поцілунку. На фото - Пам'ятник закоханим у Харкові
Сьогодні не можна сумувати - в день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю
6 липня відзначаються такі свята:
- Всесвітній день поцілунку
- День українського міста Ковель
- Аграфени Купальниці
Народні прикмети на 6 липня:
- 6 липня соловей не співає – пора ячмінь збирати.
- В лазні попаритися – здоров'я знайти.
- Велика роса на Івана – буде врожай огірків та горіхів.
- Дощовий день – на неврожай.
- Дощ у цей день обіцяє ще п'ять днів сирої погоди.
- Якщо сьогодні посадити ріпу – буде багатий урожай, щедро насичений вітамінами.
- За повір'ями, народжений 6 липня щасливий і здатний ділитися своїм везінням з близькими людьми.
- Наші пращури сьогодні вмивалися ранковою росою, щоб довше зберегти молодість.
Що не рекомендується робити 6 липня:
- Сумувати. У день Аграфени Купальниці потрібно подолати весь негатив в голові і радіти життю.
- Давати гроші в борг, інакше найближчим часом можна почати падати в фінансову прірву.
- Аналізувати свої сни - приділіть більше уваги реальному життю.
У кого іменини 6 липня?
Іменини сьогодні святкують Агрипина, Антон, Артемій (Артем), Герман, Федір, Святослав, Кузьма, Домініка, Люція, Тереза.
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