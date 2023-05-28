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ЗМІ: Через заборону на викладку тютюнової продукції бюджет недоотримає 4 млрд грн, 150 тис людей втратять роботу

Христина Жиренко
glavcom.ua
ЗМІ: Через заборону на викладку тютюнової продукції бюджет недоотримає 4 млрд грн, 150 тис людей втратять роботу

Бізнес-асоціації б'ють на сполох

Заборона на викладку тютюнової продукції у місцях роздрібної торгівлі, передбачена змінами до закону «Про рекламу», підтриманими профільним комітетом ВР 22 травня, призведе до зростання тіньового ринку тютюну та зменшення надходжень до бюджету.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Профільні бізнес-асоціації застерігають від негативних економічних наслідків впровадження такої законодавчої ініціативи.

В асоціації «Спеціалізована торгівля» наголосили, що зазначена поправка була підтримана профільним комітетом ВР без жодних консультацій з бізнес-спільнотою та підприємцями, яких безпосередньо стосується це рішення.

За підрахунками асоціації, у разі ухвалення такої заборони прогнозується загальне скорочення доходності галузі на 2,5 млрд грн на рік.

«Скорочення робочих місць в цілому по галузі – на 130-150 тис. осіб. Загальні ж втрати державного і місцевих бюджетів можуть сягнути близько 3,9 млрд гривень на рік», – порахували фахівці.

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації переконані, що відсутність можливості розміщення тютюнових виробів у пунктах продажу потенційно сприятиме прискорення зростання тіньового ринку тютюнових виробів, який вже перевищує 20% і позбавляє бюджет 22 млрд грн на рік, через скорочення легальних точок продажу (особливо у невеликих населених пунктах, де значно нижчий рівень залученості контролюючих органів) та спрощення реалізації незаконної продукції (наприклад, поза касою) поряд із легальною.

Нагадаємо, 2 травня 2023 р. Верховною Радою у першому читанні було прийнято законопроект №9206, який вносить комплексні зміни до закону «Про рекламу» у частині аудіовізуальної реклами.

При підготовці до другого читання групою народних депутатів було зареєстровано поправку №174, яка передбачає заборону на викладку продукції підприємств тютюнової галузі у місцях роздрібної торгівлі. 22 травня парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав внесення у закон «Про рекламу» відповідної поправки. 

Теги: бюджет тютюнові вироби

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