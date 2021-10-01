Стало відомо, скільки держава заробила на продажу спиртзаводів

Державну монополію на виробництво спирту було скасовано у 2019 році

Кампанія з приватизації у галузі почалася у 2019 році

Від приватизації 28 спиртзаводів держава отримала 1,53 млрд грн. Про це заявила народна депутатка від «Слуги Народу», заступниця голови Комітету ВР з питань економічної політики Роксолана Підласа під час робочої поїздки Тернопільською областю, повідомляє zido.com.ua.

За словами депутатки, скасування державної монополії на виробництво спирту дає позитивні результати для економіки України: підприємства модернізуються, на них створюються нові робочі місця.

«На Тернопільщині я відвідала спиртзавод у Хоросткові, проданий на прозорому аукціоні у листопаді 2020 року за 66 млн грн. Побудований у 1930 році, завод стояв з 2014 року, але новий власник вже інвестував у реконструкцію понад 40 млн грн, стан готовності об’єкта – 80%», – повідомила вона.

Після запуску заводу обсяг виробництва зросте з 6000 до 9000 декалітрів на добу, а кількість робочих місць збільшиться з 62 до 200.

«Раніше спирт могла виробляти тільки держава: ми мали штучну монополію з незрозумілим призначенням. У результаті цього частка тіньового обігу зросла з 10% у 2007 році до 55% у 2019-му. А бюджети різних рівнів недоотримували 8 млрд грн на рік», – сказала народна депутатка.

За її словами, роздержавлення спиртової галузі допомогло подолати цю проблему. Першими на приватизаційні аукціони виставляються непрацюючі заводи.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна продає ще один спиртзавод.

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