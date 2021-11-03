Про гучні приватизації часів Зеленського

Україна знає не лише історію з приватизацією, а й пам'ятає, що була і реприватизація

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А давайте вернемся к двум громким приХватизациям времен Зеленского. Первая это отель «Днепр» в Киеве на Крещатике, а второй это завод «Большевик» на Шулявке. Это два интереснейших кейса.

Начнем с отеля. его «успешно» продали за 1,1 миллиарда гривень. Почему я пишу успешно в кавычках? Потому что по факту деньги на его покупку государство само и дало. Напомню, как это было. Перед тем, как перечислить 1,1 млрд грн за отель «Днепр», победитель приватизационного конкурса, компания ООО Смартленд, взяла кредит банке Сич на 1,05 млрд грн. Ну, взяла и взяла, если бы не одно но. В банке таких денег изначально не было. Поэтому в тот же день банк Сич получил у Нацбанка кредит рефинансирования на 1,5 млрд грн. Таким образом, неизвестные покупатели гостиницы «Днепр» смогли приобрести ее у государства за деньги этого же государства и это красивая афера. Но от этого она не перестала быть аферой. Кстати, через пару месяцев после этой «продажи» Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство о возможном злоупотреблении властью главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко при продаже государственной гостиницы «Днепр». Кто-то слышал о результатах? И это раз.

Вторая история о недавней продаже завода «Большевик». И эта сделка так же имеет все признаки аферы. Сейчас объясню почему. Дело в том, что сам завод «Большевик» никого не интересовал. Всех интересует земля под заводом и возможность ее застроить домами, ТРЦ и офисами. И теперь мы наблюдаем, как государство, в лице Фонда Госимущества, продало последний лакомый кусок киевской земли под заводом «Большевик» кипрскому офшору почти по стартовой цене. Начинали с 1,38 миллиарда гривен, а продали за 1,42 миллиарда гривен. И сумма вроде не очень маленькая, если не несколько но. Начнем с того, что эта земля стоит порядка четырех миллиардов гривен, если ее подробить на участки, а не продавать одним куском. Это минимальная оценка экспертов, которые говорят о том, что сумма может быть и больше. Но продали и продали. А кому именно? Офшору, связанному с с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова. Сам аукцион длился всего десять минут. А цена за участок получилась более, чем в два раза ниже рыночной. Это были торги под одного покупателя с заранее известным результатом. Ко всему этому надо вспомнить, что не приняли участия в торгах все, кто планировал побороться за покупку «Большевика», в частности, собственник девелоперской компании Kadorr Аднан Киван и компания Интергал-Буд Владимира Зубика, а также Консорциум инвесторов, в состав которого входили девелоперская компания KDD, консалтинговая компания Colliers Ukraine, инвестиционная компания Dragon Capital и другие инвесторы. Почему? Потому что это участие было бы билетом на войну с Хмельницким и с долгими судами. Поэтому организаторы аукциона из ОП не сильно заморачивались над проведением и получением максимальной суммы, а провели аукцион под клиента. Не знаю заплатили кому-то за это или интерес ОП был учтен в какой-то форме собственности, но я не верю в альтруизм циничных парней запустивших «Велике крадівництво» и допустивших смерти десятков тысяч украинцев от пандемии. И цена потому не 4,2 миллиарда, как прогнозировали эксперты, а всего 1,429 миллиарда гривен. А часть из разницы кому-то помогла закончить персональный конец эпохи бедности. Кстати, а НАБУ эта история не интересна?

У нас впереди еще приватизация многих объектов, как Одесский припортовый завод, Центрэнерго и других структур или земель. И мне очень не хочется, чтоб в итоге все эти объекты за бесценок достались спонсорам, партнерам и друзьям Зеленского или ермака. А похоже, что все идет по этому пути. Но я хочу напомнить, что Украина знает не только историю с приватизацией, но и помнит, что была и реприватизация, когда выяснилось, что продажа была проведена под одного человека и по заниженной цене. Не верите? Спросите у Пинчука и о том, как у него забрали назад Криворожсталь и как ее собственником стал АрселорМиттал. Так что эта история еще не закончилась. И это точно.

Джерело: блог Борислава Берези

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