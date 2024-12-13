Зростання тарифів на транспортування газу. Директор Асоціації газовидобувних компаній попередив про наслідки

Підвищення тарифів на транспортування газу спричинить падіння державного видобутку – Асоціація газовидобувних компаній

Коли транзит російського газу українською територією припиниться, основними платниками тарифів за роботу газотранспортної системи стануть видобувні компанії та споживачі – населення і промисловість. Тому зростання тарифів на транспортування неминуче вплине на різні сфери економіки. Про це заявив директор Асоціації газовидобувних компаній України Асоціації Артем Петренко.

«Тобто всі мають зрозуміти, що для того, щоб природний газ, він рухався територією України, необхідно використовувати потужності, використовувати трубопроводи, і за це оплачується тариф», – пояснив він.

Він також зауважив, що для промисловості підвищення тарифів призведе до збільшення вартості газу, що, у свою чергу, підвищить вартість продукції.

«Знову ж таки це буде залежати від тої ситуації, яка буде, але зараз ми бачимо заяви промисловості, з урахуванням питання з електропостачанням, з урахуванням підвищення інших тарифів, загалом логістичних. Це може підвищити, зменшити їхню конкурентоздатність та підвищити вартість відповідно їхньої продукції. Там, відповідно, від 10 до 15-20% залежно від сектору економіки», – підкреслив Петренко.

Він нагадав, що в умовах воєнного стану вартість газу для населення не зміниться до кінця опалювального сезону.

«Вартість газу для населення є фіксованою, сталою, є мораторій на її збільшення», – сказав Петренко.

Однак, за його словами, для видобувних компаній це матиме серйозні наслідки.

«Це означатиме, що ключова державна компанія «Укргазвидобування», яка є державна і видобуває газ в першу чергу для потреб населення, вона матиме менше коштів для інвестиції в буріння», – зазначив Петренко.

Він попередив, що за таких умов видобуток газу в Україні почне зменшуватися уже з 2025 року. А це негативно вплине на податкові надходження та загальний обсяг газу, доступного для країни.

Нагадаємо, Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) вважає, що різке підвищення тарифів на транспортування газу у 4,5 рази може призвести до скорочення інвестицій, падіння обсягів видобутку газу та фінансових проблем для галузі. Для мінімізації наслідків ICC Ukraine пропонує провести інвентаризацію активів Оператора ГТС і не змінювати тарифи.