Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку

Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки за ціноутворенням на ринку надання житлово-комунальних послуг

З початком опалювального сезону громадянам особливо важливо ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги. Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«З квітня цього року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки за ціноутворенням на ринку надання житлово-комунальних послуг. За цей період проведено 203 перевірки. Застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму 3,18 млн грн. Завдяки проведеній роботі вдалося уникнути обрахування громадян на суму понад 1,3 млн грн», – зазначив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

До відповідальності притягнуто 124 посадових особи, на яких накладено штрафних санкцій на суму понад 236 тис. грн. Складено 94 приписи, спрямовані на усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства. Загалом завдяки роботі Держпродспоживслужби до державного бюджету надійшло 3,4 млн грн, а споживачам буде відшкодовано понад 1,6 млн грн за неправомірно застосовані тарифи.

Що робити в разі виявлення помилки в розрахунках

Якщо споживач житлово-комунальних послуг виявить помилку в розрахунках або має сумніви щодо правильності нарахувань, він може звернутися до Держпродспоживслужби

Зв'яхатися з фахівцями можна трьома способами:

Онлайн-форма: заповніть звернення на сайті.

Електронна пошта: пишіть на [email protected] .

. Поштою: надсилайте листи за адресою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

Крейтор запевнив, що Держпродспоживслужба активно співпрацює з місцевими органами влади, щоб запобігти завищенню тарифів.

Нагадаємо, за два роки нараховані українцям суми за житлово-комунальні послуги зросли майже удвічі. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Згідно з даними Держстату, в грудні 2019 року українцям за житлово-комунальні послуги було нараховано 16,8 млрд грн, в грудні 2020 року – 28 млрд грн, а в грудні 2021 року – 30,8 млрд грн. Таким чином, нарахування за комунальні послуги для населення за два роки збільшилося на 14 млрд грн, або на 83%.

Як повідомлялося, українці заборгували мільярдні суми за газ, опалення та гарячу воду.

До слова, тарифи на електрику можуть зрости майже на 30%.