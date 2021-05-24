Ціни на пальне в Україні 24 травня: вартість бензину та дизеля на АЗС
Вартість бензину та дизельного пального в Україні. Ціни на пальне на АЗС 24 травня 2021 року
В понеділок, 24 травня, ціни на пальне в найбільших мережах АЗС України суттєво не змінилися порівняно з минулим тижнем. А-92 тримається у межах 26,5-29,75 гривень за літр. Тоді як А-95 на деяких заправках перешагнув позначку 30 гривень за літр.
Дизельне пальне, як і А-92, теж не наважується підніматися вище 30 гривень за літр. Єдина мережа, яка все ж таки перетнула цю позначку, - це Socar, де за літр ДП вже просять майже 31 гривню.
Нижче ви знайдете ціни на пальне – бензини А-92 і А-95 та дизель – в найбільших мережах АЗС України станом на 24 травня 2021 року. В таблицях вказано вартість стандартного пального на заправках. Ціни на фірмове пальне зазвичай вище.
Важливо: зверніть увагу, що в таблицях вказано ціну, яка найчастіше зустрічається на заправках певної мережі АЗС. Реальні ціни у вашому регіоні, або навіть на вашій вулиці, можуть дещо відрізнятися від вказаних у таблиці.
За даними моніторингу цін на АЗС Україні, який провів «Главком.Техно».
Ціна бензину А-92 (грн/л)
|Мережа
|A-92
|ОККО
|29.5
|WOG
|29.75
|Авіас
|27
|Укрнафта
|27
|AMIC
|28.99
|Shell
|29.69
|Socar
|29.48
|БРСМ-Нафта
|27.27
|KLO
|29.54
|Параллель
|29.75
|Автотранс
|27.93
|UPG
|28.6
|Sunoil
|26.59
|BVS
|28.59
|Chipo
|28.3
|Укр-Петроль
|27.6
|Авантаж 7
|27
|Marshal
|26.5
|Mango
|27.39
|Motto
|27.28
Ціна бензину А-95 (грн/л)
|Мережа
|А-95
|ОККО
|29.84
|WOG
|29.84
|Авіас
|28
|Укрнафта
|28
|AMIC
|29.99
|Shell
|30.19
|Socar
|29.84
|БРСМ-Нафта
|28.27
|KLO
|29.84
|Параллель
|31.25
|Автотранс
|29.73
|UPG
|29.4
|Sunoil
|27.5
|BVS
|29.59
|Chipo
|29.4
|Укр-Петроль
|28.6
|Авантаж 7
|28
|Marshal
|27.5
|Mango
|28.39
|Motto
|28.28
Ціна дизельного пального (грн/л)
|Мережа
|ДП
|ОККО
|27.89
|WOG
|27.89
|Авіас
|27
|Укрнафта
|27
|AMIC
|28.78
|Shell
|27.89
|Socar
|30.98
|БРСМ-Нафта
|26.57
|KLO
|27.89
|Параллель
|28.75
|Автотранс
|27.18
|UPG
|26.47
|Sunoil
|25.9
|BVS
|27.59
|Chipo
|27.3
|Укр-Петроль
|26.9
|Авантаж 7
|27
|Marshal
|25.7
|Mango
|26.49
|Motto
|26.29