Ціни на пальне в Україні 24 травня: вартість бензину та дизеля на АЗС

Вартість бензину та дизельного пального в Україні. Ціни на пальне на АЗС 24 травня 2021 року

В понеділок, 24 травня, ціни на пальне в найбільших мережах АЗС України суттєво не змінилися порівняно з минулим тижнем. А-92 тримається у межах 26,5-29,75 гривень за літр. Тоді як А-95 на деяких заправках перешагнув позначку 30 гривень за літр.

Дизельне пальне, як і А-92, теж не наважується підніматися вище 30 гривень за літр. Єдина мережа, яка все ж таки перетнула цю позначку, - це Socar, де за літр ДП вже просять майже 31 гривню.

Нижче ви знайдете ціни на пальне – бензини А-92 і А-95 та дизель – в найбільших мережах АЗС України станом на 24 травня 2021 року. В таблицях вказано вартість стандартного пального на заправках. Ціни на фірмове пальне зазвичай вище.

Важливо: зверніть увагу, що в таблицях вказано ціну, яка найчастіше зустрічається на заправках певної мережі АЗС. Реальні ціни у вашому регіоні, або навіть на вашій вулиці, можуть дещо відрізнятися від вказаних у таблиці.

За даними моніторингу цін на АЗС Україні, який провів «Главком.Техно».

Ціна бензину А-92 (грн/л)

Мережа A-92 ОККО 29.5 WOG 29.75 Авіас 27 Укрнафта 27 AMIC 28.99 Shell 29.69 Socar 29.48 БРСМ-Нафта 27.27 KLO 29.54 Параллель 29.75 Автотранс 27.93 UPG 28.6 Sunoil 26.59 BVS 28.59 Chipo 28.3 Укр-Петроль 27.6 Авантаж 7 27 Marshal 26.5 Mango 27.39 Motto 27.28

Ціна бензину А-95 (грн/л)

Мережа А-95 ОККО 29.84 WOG 29.84 Авіас 28 Укрнафта 28 AMIC 29.99 Shell 30.19 Socar 29.84 БРСМ-Нафта 28.27 KLO 29.84 Параллель 31.25 Автотранс 29.73 UPG 29.4 Sunoil 27.5 BVS 29.59 Chipo 29.4 Укр-Петроль 28.6 Авантаж 7 28 Marshal 27.5 Mango 28.39 Motto 28.28

Ціна дизельного пального (грн/л)