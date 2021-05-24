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    Ціни на пальне в Україні 24 травня: вартість бензину та дизеля на АЗС

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    Ціни на пальне в Україні - Ціни на пальне в Україні 24 травня: вартість бензину та дизеля на АЗС
    Ціни на пальне в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Вартість бензину та дизельного пального в Україні. Ціни на пальне на АЗС 24 травня 2021 року

    В понеділок, 24 травня, ціни на пальне в найбільших мережах АЗС України суттєво не змінилися порівняно з минулим тижнем. А-92 тримається у межах 26,5-29,75 гривень за літр. Тоді як А-95 на деяких заправках перешагнув позначку 30 гривень за літр.

    Дизельне пальне, як і А-92, теж не наважується підніматися вище 30 гривень за літр. Єдина мережа, яка все ж таки перетнула цю позначку, - це Socar, де за літр ДП вже просять майже 31 гривню.

    Нижче ви знайдете ціни на пальне – бензини А-92 і А-95 та дизель – в найбільших мережах АЗС України станом на 24 травня 2021 року. В таблицях вказано вартість стандартного пального на заправках. Ціни на фірмове пальне зазвичай вище.

    Важливо: зверніть увагу, що в таблицях вказано ціну, яка найчастіше зустрічається на заправках певної мережі АЗС. Реальні ціни у вашому регіоні, або навіть на вашій вулиці, можуть дещо відрізнятися від вказаних у таблиці.

    За даними моніторингу цін на АЗС Україні, який провів «Главком.Техно».

    Ціна бензину А-92 (грн/л)

    Мережа A-92
    ОККО 29.5
    WOG 29.75
    Авіас 27
    Укрнафта 27
    AMIC 28.99
    Shell 29.69
    Socar 29.48
    БРСМ-Нафта 27.27
    KLO 29.54
    Параллель 29.75
    Автотранс 27.93
    UPG 28.6
    Sunoil 26.59
    BVS 28.59
    Chipo 28.3
    Укр-Петроль 27.6
    Авантаж 7 27
    Marshal 26.5
    Mango 27.39
    Motto 27.28

    Ціна бензину А-95 (грн/л)

    Мережа А-95
    ОККО 29.84
    WOG 29.84
    Авіас 28
    Укрнафта 28
    AMIC 29.99
    Shell 30.19
    Socar 29.84
    БРСМ-Нафта 28.27
    KLO 29.84
    Параллель 31.25
    Автотранс 29.73
    UPG 29.4
    Sunoil 27.5
    BVS 29.59
    Chipo 29.4
    Укр-Петроль 28.6
    Авантаж 7 28
    Marshal 27.5
    Mango 28.39
    Motto 28.28

    Ціна дизельного пального (грн/л)

    Мережа ДП
    ОККО 27.89
    WOG 27.89
    Авіас 27
    Укрнафта 27
    AMIC 28.78
    Shell 27.89
    Socar 30.98
    БРСМ-Нафта 26.57
    KLO 27.89
    Параллель 28.75
    Автотранс 27.18
    UPG 26.47
    Sunoil 25.9
    BVS 27.59
    Chipo 27.3
    Укр-Петроль 26.9
    Авантаж 7 27
    Marshal 25.7
    Mango 26.49
    Motto 26.29
    Теги: ціни АЗС пальне
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    Ціни на пальне в Україні 24 травня: вартість бензину та дизеля на АЗС