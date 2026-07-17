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Польща тисне ціною, українські фермери у збитках: прогноз цін на молочні продукти

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Польща тисне ціною, українські фермери у збитках: прогноз цін на молочні продукти
Молочна галузь працює в умовах зростання витрат
фото з відкритих джерел

Молочна продукція може зрости в ціні вже до кінця літа

Українська молочна галузь працює в умовах зростання виробничих витрат, що створює передумови для перегляду цін на продукцію. В Асоціації виробників молока пояснили, що на собівартість продукції найбільше впливають подорожчання енергоносіїв, пакування, пального та коливання валютного курсу. Про це заступниця генерального директора асоціації Олена Жупінас заявила в ефірі УСІ, повідомляє «Главком».

За словами Жупінас, із другого півріччя 2025 року українська молочна галузь, як і світова, переживає кризу перевиробництва біржових молочних продуктів. Через це суттєво здешевшало вершкове масло, а разом із ним знизилася і закупівельна ціна на сире молоко. Наразі вона вже нижча за собівартість виробництва, тому фермери працюють зі збитками. 

За її словами, саме зростання виробничих витрат може призвести до подорожчання молочної продукції вже до кінця літа, а також восени й узимку. Очікується, що ціни можуть зрости приблизно на 5–10%.

Водночас істотного подорожчання вершкового масла не прогнозується, однак масштабні акційні знижки, які були раніше, можуть зникнути.

Окремою проблемою Жупінас назвала зростання імпорту сиру. Через кризу перевиробництва на світовому ринку Україна скоротила експорт молочної продукції, тоді як імпорт, насамперед польського сиру, стрімко збільшився. Польські виробники мають державну підтримку та сучасні роботизовані заводи, побудовані за кошти ЄС, тому їхня собівартість нижча. Наразі імпортна продукція займає близько половини сирної полиці українських магазинів.

Нагадаємо, минулого тижня внаслідок російського удару по продуктових складах в Одеській області в окремих торговельних мережах тимчасово виникли перебої з постачанням молочної продукції. В Асоціації виробників молока пояснили, що проблема була пов'язана з перебудовою логістики, а не з нестачею продукції.

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Теги: експорт імпорт продукти молочна продукція

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