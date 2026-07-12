Паливна криза в Росії: дефіцит вдарив по цінах на харчі
Дефіцит бензину й дизелю вже відчувають і сусідні з РФ країни
Паливна криза, що охопила майже всі регіони Росії та розігнала ціни на бензин і дизель, почала розганяти інфляцію і на полицях супермаркетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.
Овочі дорожчають найшвидше
За даними Росстату, з кінця травня по 6 липня середні ціни на картоплю та цибулю зросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на буряк – на 17,2%, на моркву – на 13,1%. У десятці товарів, що подорожчали найбільше, також відпочинок на чорноморському узбережжі та в Південно-Східній Азії (7,5% і 8,8%), і курятина (6,1%).
Самі бензин і дизель за цей же період подорожчали на 8,9% і 10,5% відповідно, а річна паливна інфляція наблизилася до 20% – це рекорд більш ніж за 15 років.
Пальне дорожчає втричі швидше за інфляцію
Зростання цін на паливо стало головним ризиком для інфляції в Росії, зазначає аналітик Freedom Global Володимир Чернов. За його словами, для автомобілістів це б'є по гаманцю безпосередньо, але для економіки загалом важливіший інший ефект – зростання витрат на перевезення, доставку товарів, сільгоспроботи та виробництво добрив урешті розганяє інфляцію в країні й через ціни на продукти.
Паливна криза наклалася на сезонний фактор: улітку подорожчання поїздок – звична річ, але цей ефект посилило зростання цін на пальне. А от овочі, які влітку зазвичай дешевшають, цього року подешевшали ще у травні. Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна визнавала, що останніми тижнями стався розворот у динаміці цін на плодоовочеву продукцію після нетипово сильного весняного зниження.
Фінансист Євгеній Коган попереджав: якщо бензин продовжить дорожчати такими темпами, зростуть логістичні витрати та витрати сільгоспкомпаній, що згодом перенесеться на кінцеві ціни. Співзасновник аналітичного центру CASE Владислав Іноземцев вважає, що це вже відбувається – і виробники, і продавці починають закладати зростання витрат на логістику в ціну товарів.
На цінах позначається не лише саме подорожчання пального, а й його дефіцит: доставка товарів стала не тільки дорожчою, а й довшою, чимало фур простоюють. Ефект на ціни тим відчутніший, чим дешевший товар і чим менший термін його зберігання – серед товарів, що за місяць подорожчали більш ніж на 1%, цукор (2,9%), яблука (2%), чотири з десяти ліків із тижневого споживчого кошика (1–2,3%), корми для тварин (1,8%), смартфони (1,7%), риба (1,4%) і хліб (1%).
Наслідки виходять за межі Росії
Паливний дефіцит уже відчувають і сусідні країни. У Таджикистані, який імпортує пальне переважно з Росії, заявили, що наявних запасів нафтопродуктів вистачить лише приблизно на два місяці, і країна веде переговори з сусідами про майбутні поставки.
Керівник аналітичного центру ЦМАКП Дмитро Білоусов пов'язував червневе подорожчання овочів із виходом на ринок продукції нового врожаю і сподівається, що цей ефект слабшатиме, а влада зможе стримати паливну кризу. Самі росіяни в це не надто вірять: за даними опитування ФОМ на початку липня, майже половина (49%) респондентів очікує, що наступного місяця ціни на продукти, товари та послуги зростатимуть швидше, ніж зараз.
Нагадаємо, за оцінкою розвідки, через паливну кризу та випереджальне зростання цін на пальне в Росії різко подорожчали базові продукти – м'ясо, риба, овочі, молочна продукція та фрукти, а інфляція на окремі товари вже вимірюється двозначними показниками.
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