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Удари по НПЗ змусили Росію різко наростити нафтовий експорт – Reuters

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Удари по НПЗ змусили Росію різко наростити нафтовий експорт – Reuters
Москва спрямовує сиру нафту на зовнішні ринки, бо внутрішні НПЗ стоять після ударів дронів
фото ілюстративне

Москва перекидає сиру нафту на продаж за кордон, бо заводи стоять після атак дронів

Росія готується встановити рекорд морського нафтового експорту через балтійські та чорноморські порти в червні – причиною стала вимушена переорієнтація сирої нафти з пошкоджених українськими дронами НПЗ на зовнішні ринки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рекордні відвантаження

За даними трьох джерел у торгових і портових колах, у червні відвантаження через балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, а також через чорноморський Новоросійськ сягнуть близько 2,7 млн барелів на добу. Одне з джерел не виключає, що показник може зрости до 2,8 млн барелів. Для порівняння: у травні з цих портів вивозили близько 2,5 млн барелів на добу, а початковий прогноз на червень був майже на 1 млн барелів нижчим.

Причина – систематичні удари безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі: заводи стоять, нафта нікуди не дівається, тож Москва спрямовує її на експорт, намагаючись уникнути скорочення видобутку.

Внутрішня криза і зовнішній тиск

Водночас зупинка НПЗ боляче б'є по внутрішньому ринку. Кілька регіонів Росії вже запровадили обмеження продажу бензину і дизеля через дефіцит – черги на заправках стали звичним явищем. Москва намагається балансувати між нарощуванням експорту та ризиком паливної кризи вдома.

На світових ринках рекордний потік російської нафти накладається на зростаюче постачання з Перської затоки. Після того як США дозволили Ірану продавати нафту і танкери почали виходити з Ормузької протоки, Brent подешевшав 24 червня на 4,3% – до 73,74 дол. за барель, найнижчого рівня напередодні іранської війни. WTI вперше з березня впав нижче 70 дол. J.P. Morgan знизив прогноз Brent на другу половину 2026 року до 86 дол. у третьому кварталі та 80 дол. – у четвертому.

Іран витісняє Росію у ключових ринків

Покупці з Китаю та Індії вже переключають частину закупівель з російської нафти на іранську, яку тепер можна купувати без ризику американських санкцій. Це посилює конкуренцію саме там, де Росія раніше мала найміцніші позиції. Ринок уже сигналізує про короткострокове перевиробництво: вперше з початку іранської війни контракти на Brent із доставкою через місяць торгуються дорожче за найближчі – класична ознака надлишку пропозиції.

«Ми маємо перспективу великого напливу фізичної нафти з Арабської затоки. Так що зараз ми в невеликому профіциті», – охарактеризував ситуацію Ніл Кросбі, керівник відділу досліджень Sparta Commodities.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що за першу половину червня Росія втратила 15% виробництва бензину порівняно з тим самим періодом минулого року. За даними Reuters, лише з 15 по 21 червня виробництво бензину в Росії скоротилося на 25% порівняно із середньодобовим показником за червень 2025 року.

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Теги: нафта Москва зупинка кордон рекорд криза ринок експорт росія обмеження

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