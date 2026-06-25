Удари по НПЗ змусили Росію різко наростити нафтовий експорт – Reuters

Москва перекидає сиру нафту на продаж за кордон, бо заводи стоять після атак дронів

Росія готується встановити рекорд морського нафтового експорту через балтійські та чорноморські порти в червні – причиною стала вимушена переорієнтація сирої нафти з пошкоджених українськими дронами НПЗ на зовнішні ринки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Рекордні відвантаження

За даними трьох джерел у торгових і портових колах, у червні відвантаження через балтійські порти Приморськ та Усть-Луга, а також через чорноморський Новоросійськ сягнуть близько 2,7 млн барелів на добу. Одне з джерел не виключає, що показник може зрости до 2,8 млн барелів. Для порівняння: у травні з цих портів вивозили близько 2,5 млн барелів на добу, а початковий прогноз на червень був майже на 1 млн барелів нижчим.

Причина – систематичні удари безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі: заводи стоять, нафта нікуди не дівається, тож Москва спрямовує її на експорт, намагаючись уникнути скорочення видобутку.

Внутрішня криза і зовнішній тиск

Водночас зупинка НПЗ боляче б'є по внутрішньому ринку. Кілька регіонів Росії вже запровадили обмеження продажу бензину і дизеля через дефіцит – черги на заправках стали звичним явищем. Москва намагається балансувати між нарощуванням експорту та ризиком паливної кризи вдома.

На світових ринках рекордний потік російської нафти накладається на зростаюче постачання з Перської затоки. Після того як США дозволили Ірану продавати нафту і танкери почали виходити з Ормузької протоки, Brent подешевшав 24 червня на 4,3% – до 73,74 дол. за барель, найнижчого рівня напередодні іранської війни. WTI вперше з березня впав нижче 70 дол. J.P. Morgan знизив прогноз Brent на другу половину 2026 року до 86 дол. у третьому кварталі та 80 дол. – у четвертому.

Іран витісняє Росію у ключових ринків

Покупці з Китаю та Індії вже переключають частину закупівель з російської нафти на іранську, яку тепер можна купувати без ризику американських санкцій. Це посилює конкуренцію саме там, де Росія раніше мала найміцніші позиції. Ринок уже сигналізує про короткострокове перевиробництво: вперше з початку іранської війни контракти на Brent із доставкою через місяць торгуються дорожче за найближчі – класична ознака надлишку пропозиції.

«Ми маємо перспективу великого напливу фізичної нафти з Арабської затоки. Так що зараз ми в невеликому профіциті», – охарактеризував ситуацію Ніл Кросбі, керівник відділу досліджень Sparta Commodities.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що за першу половину червня Росія втратила 15% виробництва бензину порівняно з тим самим періодом минулого року. За даними Reuters, лише з 15 по 21 червня виробництво бензину в Росії скоротилося на 25% порівняно із середньодобовим показником за червень 2025 року.