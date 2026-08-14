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Блокада портів ставить під удар найбільший за три роки урожай соняшнику в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Блокада портів ставить під удар найбільший за три роки урожай соняшнику в Україні
На початку серпня соняшник в Україні подешевшав на 3–5 тис. грн за тонну
фото з відкритих джерел

Цьогорічний урожай соняшнику в Україні прогнозують на рівні 13,4 млн тонн, що може стати трирічним максимумом

Фактичне припинення значної частини поставок соняшникової олії через українські чорноморські порти створює ризики насамперед для українського агросектору.

Найбільша проблема може виникнути восени, коли на ринок почне масово надходити новий урожай соняшнику. Про це розповіла аналітик олійного ринку «АПК-Інформ» Світлана Киричок, пише «Главком».

Цього року в Україні очікують близько 13,4 млн тонн соняшнику – це може бути найвищий показник за останні три роки. Якщо морська логістика до цього часу не відновиться, внутрішній ринок ризикує отримати надлишок сировини саме тоді, коли можливості для експорту олії залишатимуться обмеженими.

Ціни на соняшник уже знижуються

Перші наслідки проблем із логістикою українські виробники вже відчувають. У липні – на початку серпня соняшник в Україні подешевшав на 3–5 тис. грн за тонну. Водночас ціни попиту на соняшник нового врожаю подекуди були на 10 тис. грн за тонну нижчими за фактичні закупівельні ціни.

За затяжної блокади заводи можуть ще більше скоротити закупівлі або пропонувати аграріям нижчу ціну. Причина проста: переробники не захочуть накопичувати великі запаси сировини, якщо не матимуть гарантованого каналу для продажу виробленої олії.

Що буде з українським експортом

Альтернативою морським маршрутам залишаються західний кордон, залізничні та автомобільні переходи, а також дунайські порти Ізмаїл і Рені. За сприятливих умов вони потенційно можуть забезпечувати експорт української олії на рівні 350–500 тис. тонн на місяць.

Але повністю компенсувати морську логістику такі маршрути не зможуть. Тому затяжні проблеми з портами означатимуть для українських виробників не просто складніший експорт, а ризик падіння цін на сировину та скорочення доходів аграріїв.

Як повідомлялось, російські атаки на українські порти та судна в Чорному морі майже зупинили аграрний експорт у розпал збору врожаю. Через накопичення зерна сховища заповнюються, внутрішні ціни падають, а фермери втрачають кошти, необхідні для наступної посівної.

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Теги: експорт ціни аграрії урожай порт блокада

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