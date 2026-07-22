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Атаки РФ зупинили судноплавство: Україна ініціювала Радбез ООН

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Атаки РФ зупинили судноплавство: Україна ініціювала Радбез ООН
22 липня через український морський коридор не пройшло жодне судно – попри пік збору врожаю
фото ілюстративне

Сибіга порівняв атаки Росії в Чорному морі з ударами Ірану в Ормузькій протоці

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН на 27 липня після серії російських атак на цивільні вантажні судна в Чорному морі. Про це повідомив у соцмережі X в. о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга, пише «Главком».

Чому це важливо

Через український морський коридор здійснюється експорт зерна та іншої агропродукції до країн Африки, Азії, Близького Сходу та інших регіонів. Перешкоджання судноплавству може вплинути на світові поставки продовольства й спричинити зростання цін.

За останні кілька днів Росія атакувала щонайменше три цивільні вантажні судна – унаслідок ударів загинули та дістали поранення кілька десятків членів екіпажів. Сибіга наголосив, що 22 липня через морський коридор не пройшло жодне судно, хоча зараз триває пік збору врожаю.

«Це навмисний акт економічного та гуманітарного терору», – заявив глава МЗС.

Що заявив Сибіга

Міністр закликав усі держави, особливо ті, які залежать від постачання продовольства через Чорне море, вимагати від Росії припинити атаки на свободу судноплавства.

«Жодна країна не має права прирікати світ на голод. Глобальний тиск може зупинити російський терор», – наголосив Сибіга.

Він порівняв російські атаки на судноплавство в Чорному морі з ударами Ірану по енергетичних маршрутах в Ормузькій протоці. За словами міністра, якщо такі атаки триватимуть, мільйони сімей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін на продовольство й голодом.

Атаки РФ зупинили судноплавство: Україна ініціювала Радбез ООН фото 1
скриншот: @andrii_sybiha / X

Хронологія останніх атак

  • 17 липня Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини – постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів;
  • 18 липня в акваторії Чорного моря окупанти атакували іноземне торгове судно під прапором Антигуа і Барбуди – одна людина загинула, ще троє дістали поранення;
  • 19 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, яке перевозило кукурудзу турецької компанії. Унаслідок атаки загинули 10 моряків, серед них – український лоцман та громадяни Індії й Сирії.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли Україна порівнює дії Росії в Чорному та Азовському морях із ситуацією в Ормузькій протоці: раніше CNN також назвало Азовське море «другою Ормузькою протокою» через масовані удари України по суднах тіньового флоту РФ.

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Теги: росія окупанти Чорне море експорт зерно Азовське море Радбез ООН Україна Андрій Сибіга

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