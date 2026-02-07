Головна Гроші Особисті фінанси
Україна різко скоротила виробництво соняшникової олії: які будуть ціни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна різко скоротила виробництво соняшникової олії: які будуть ціни
Росія активно використовує окуповані території, де вирощуються соняшники, і тепер вона завдяки цьому нарощує експорт
Вартість олії зросла через обстріли та скорочення врожаю

Близько третини підприємств з випуску соняшникової олії вимушені були призупинити, а то й зовсім згорнути виробництво через російські обстріли та пошкодження інфраструктури. Через це значно змінилася ситуація на ринку соняшникової олії – ціни зросли. Як інформує «Главком», про це повідомила керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

«Зростання цін на соняшникову олію передусім обумовлено меншим врожаєм насіння соняшника, однак ситуацію ускладнюють ворожі обстріли інфраструктури та скорочення експорту», – сказала Світлана Литвин.

Якщо до повномасштабної війни українські аграрії збирали близько 16 млн тонн насіння соняшника, то цього року показник становить лише 10 млн тонн (минулого року було 11 млн тонн). Відповідно, суттєво скоротилася сировинна база, зокрема, через зменшення посівних площ, адже частина територій України окупована, а саме на півдні активно вирощували цю культуру.

Це призвело до скорочення виробництва олії. З наявною ресурсною базою цьогоріч буде вироблено близько 4 млн тонн соняшникової олії, а до війни цей показник сягав 5-6 млн тонн. Такі обсяги перекривають внутрішню потребу, яка становить 400-500 тисяч тонн, однак суттєво зменшують експортний потенціал і кількість валютної виручки.

Україна шукає шляхи переробки інших культур: за прогнозом, цьогоріч буде вироблено 500 тисяч тонн соєвої та стільки ж ріпакової олії (сумарно близько 1 млн тонн). Але це поки що не перекриває втрачені обсяги соняшникової олії.

Через обмежену пропозицію зниження ціни в найближчій перспективі малоймовірне. Однак варто враховувати особливість світового ринку: він є нетиповим, адже багато країн споживають одночасно різні види олій. Ціни на соєву, ріпакову, пальмову олію також можуть впливати на ціну соняшникової олії.

Росія активно використовує окуповані території, де вирощуються соняшники, і тепер вона завдяки цьому нарощує експорт, хоча раніше експортувала втричі менше за Україну. Водночас ворог обстрілює промислові виробництва України та критичну інфраструктуру, намагаючись, таким чином, відсікти Україну від світових ринків і отримуючи прибуток від зростання світових цін.

Нагадаємо, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». За словами міського голови Дніпра, у результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

Через посуху влітку в Україні прогнозується здорожчання соняшникової олії. «Главком» перевірив ціни у столичних магазинах: літр уже коштує більше 100 грн, але олії вистачає на полицях.

