Перед візитом Путіна у Красноярську різко подешевшав бензин

Вартість пального впала більш ніж на чверть за кілька годин до прибуття російського диктатора, а схожий випадок раніше вже стався в Іркутську

У російському Красноярську напередодні візиту Володимира Путіна різко знизилися ціни на бензин. За даними місцевих ЗМІ, вартість пального впала більш ніж на 25%, а аналогічну ситуацію раніше вже фіксували перед поїздкою російського диктатора до Іркутська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як зазначає видання, увечері 2 серпня мережа автозаправних станцій КНП різко знизила ціни на пальне. Бензин А-95 подешевшав із 91 до 67 рублів за літр, а А-92 – із 87 до 63 рублів.

Зниження цін збіглося з візитом Путіна до Красноярська. Уже вранці 3 серпня у місті помітили президентський лімузин Aurus, а державні російські інформагентства згодом підтвердили прибуття глави Кремля.

Перед його приїздом у Красноярську також запровадили обмеження руху та паркування на низці вулиць, а автошколам тимчасово заборонили проводити практичні заняття.

The Insider звертає увагу, що подібний «збіг» стався і 24 липня під час поїздки Путіна до Іркутська. Тоді одна з найбільших місцевих мереж АЗС також різко знизила ціну бензину А-95 – до 68,9 рубля за літр.

У компанії КНП пояснили здешевлення пального «тимчасовим покращенням логістики» та надходженням додаткової партії бензину безпосередньо з нафтопереробного заводу. Водночас у компанії наголосили, що такий ефект має тимчасовий характер.

Примітно, що ще в середині липня мережа КНП через перебої з постачанням та нестабільність оптового ринку обмежила продаж бензину А-95, запровадивши його відпуск за талонами.

Нагадаємо, російська влада нещодавно знову запровадила обмеження на продаж пального у Волгоградській області після атаки безпілотників на найбільший нафтопереробний завод регіону. На автозаправних станціях «Лукойлу» та «Газпрому» одному автомобілю дозволили купувати не більше 40 літрів бензину, а також встановили ліміти на продаж дизельного пального.