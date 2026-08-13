Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 13 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 13 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,41 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 13 серпня 2026 року. Порівняно з 12 серпня офіційно валюта здорожчала. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,71, євро – 51,61 грн, польського злотого – 11,99 грн.

Курс валют станом на 13 серпня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,7128 51,6191 60,4830 11,9924 55,1153
Ощадбанк
 44,55 / 45,00 51,35 / 52,05 58,80 / 61,00 11,35 / 12,15 54,00 / 55,80
Приватбанк
 44,35 / 45,90 50,99 / 51,99 - - -
ПУМБ
 44,50 / 45,10 51,40 / 52,10 59,60 / 61,00 11,80 / 12,10 -
monobank
 44,60 / 45,00

51,30 / 51,99

 - - -
Райффайзен
 44,52 / 44,92 51,10 / 51,92 58,10 / 61,70 11,30 / 12,35 52,50 / 56,40
OTP Bank
 44,55 / 44,95 51,20 / 52,00 - - 54,20 / 55,60
Укрсиббанк
 44,45 / 45,00 51,20 / 52,10 59,10 / 61,30 - 53,85 / 55,85
* курс валют станом на 10:05 13 серпня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Читайте також:

Теги: Національний банк курс валют валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний банк оновив офіційний курс валют на 11 серпня 2026 року
Курс валют 11 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
11 серпня, 09:05
Місячний ліміт на оплату товарів, робіт і послуг з гривневих рахунків за кордоном зросте зі 100 до 200 тисяч гривень
Українці зможуть купувати вчетверо більше валюти: рішення НБУ
11 серпня, 00:20
Національний банк оновив офіційний курс валют на 3 серпня 2026 року
Курс валют 3 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
3 серпня, 08:58
Національний банк оновив офіційний курс валют на 2 серпня 2026 року
Курс валют 2 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
2 серпня, 11:24
Національний банк оновив офіційний курс валют на 1 серпня 2026 року
Курс валют 1 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
1 серпня, 11:17
Національний банк оновив офіційний курс валют на 28 липня 2026 року
Курс валют 28 липня 2026: долар, євро та злотий подорожчали
28 липня, 09:50
Національний банк оновив офіційний курс валют на 26 липня 2026 року
Курс валют 26 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
26 липня, 09:40
Нацбанк продав $1,07 млрд на міжбанку за тиждень
НБУ витратив шалені суми на порятунок гривні: що тепер буде з курсом
20 липня, 06:33
Клієнту банку зможе допомогти супроводжувальна або довірена особа під час підтвердження особи
НБУ спростив ідентифікацію після скандалу з ветераном без кінцівок
16 липня, 22:40

Особисті фінанси

Курс валют 13 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 13 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 13 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Один із банків припиняє виплачувати пенсії, їх доставлятиме «Укрпошта»
Один із банків припиняє виплачувати пенсії, їх доставлятиме «Укрпошта»
Персональних даних у чеках стане менше. «Укрпошта» змінює правила
Персональних даних у чеках стане менше. «Укрпошта» змінює правила
Курс валют 12 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 12 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 12 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 12 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
97K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Сьогодні, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua