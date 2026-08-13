Курс валют 13 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,41 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 13 серпня 2026 року. Порівняно з 12 серпня офіційно валюта здорожчала. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,71, євро – 51,61 грн, польського злотого – 11,99 грн.
Курс валют станом на 13 серпня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,7128
|51,6191
|60,4830
|11,9924
|55,1153
|
Ощадбанк
|44,55 / 45,00
|51,35 / 52,05
|58,80 / 61,00
|11,35 / 12,15
|54,00 / 55,80
|
Приватбанк
|44,35 / 45,90
|50,99 / 51,99
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|44,50 / 45,10
|51,40 / 52,10
|59,60 / 61,00
|11,80 / 12,10
|-
|
monobank
|44,60 / 45,00
|
51,30 / 51,99
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,52 / 44,92
|51,10 / 51,92
|58,10 / 61,70
|11,30 / 12,35
|52,50 / 56,40
|
OTP Bank
|44,55 / 44,95
|51,20 / 52,00
|-
|-
|54,20 / 55,60
|
Укрсиббанк
|44,45 / 45,00
|51,20 / 52,10
|59,10 / 61,30
|-
|53,85 / 55,85
За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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