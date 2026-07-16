Головна Світ Політика
search button user button menu button

Азовське море стало для Росії другою Ормузькою протокою, – CNN

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Азовське море стало для Росії другою Ормузькою протокою, – CNN
Якщо ситуація триватиме, економічні втрати Росії можуть сягнути мільярдів доларів
фото з відкритих джерел

Приблизно чверть експорту російської пшениці на світові ринки проходить через цей коридор

Серія українських ударів змусила Росію тимчасово закрити два ключових судноплавних маршрути, якими країна транспортує товари на світові ринки. Про це пише «Главком» із посиланням на видання CNN.

Два маршрути закрито

Йдеться про Доно-Азовський канал, що з'єднує річку Дон з Азовським морем, і Керченську протоку, яка сполучає Азовське та Чорне моря. Біля портів і проток утворилися черги із суден, що підтверджують супутникові знімки та сервіси відстеження морського руху.

Азовське море є для Росії важливим транспортним коридором, який з'єднує внутрішні річкові шляхи з Чорним морем. Через нього перевозять зерно, нафту, соняшникову олію, метал та інші товари, тоді як саме Чорне море забезпечує Росії вихід на світові ринки.

Порівняння з Ормузькою протокою

За оцінкою провідного аналітика чорноморського зернового ринку Андрія Сізова, для світового ринку пшениці Чорне море відіграє таку ж роль, як Перська затока – для ринку сирої нафти, і залишається найбільшим постачальником цієї культури у світі. Якщо ситуація триватиме, економічні втрати Росії можуть сягнути мільярдів доларів.

Через кризу в Азовському морі вже зросли ціни на ф'ючерси на пшеницю. Росія заявляє, що може перенаправити експорт зерна через інші чорноморські порти, однак Сізов вважає, що цього буде недостатньо в піковий сезон, коли обсяги експорту перевищують можливості цих терміналів.

Триетапна стратегія ізоляції Криму

Про кризу також пише The New York Times. За даними видання, українська стратегія щодо Криму складається з кількох етапів: спочатку Сили оборони атакували дороги й залізничні сполучення, що з'єднують півострів з Росією та окупованими територіями, потім завдали ударів по великих складах і запасах, а третім етапом стали атаки на морські маршрути, якими Росія намагалася компенсувати втрати сухопутної логістики.

Нагадаємо, Росія тимчасово призупинила судноплавство через Доно-Азовський канал після того, як українські сили атакували 13 російських суден в Азовському морі, серед яких було 10 танкерів.

До слова, міжнародний арбітражний трибунал відмовився визнати Азовське море і Керченську протоку «російським озером» та підтвердив їхній статус як внутрішніх вод України і Росії.

Читайте також:

Теги: Азовське море Чорне море дороги експорт росія зерно Українська стратегія трибунал втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Наступ на Краматорськ через Добропілля? Що задумала Росія
21 червня, 14:54
Ударною хвилею зірвало дах резервуара, який підлетів угору на декілька метрів
НЛО над Москвою. Яскраве відео потужного вибуху, який підкинув у повітря дах резервуара НПЗ
18 червня, 07:33
ФСБ прийшла до нафтового магната Іллі Трабера
Путін дав наказ посадити давнього друга. Що відбувається?
18 червня, 08:27
Російський павільон відкрився попри протести Єврокомісії та міністрів культури ЄС
Скандал у Венеції. Єврокомісія забирає €2 млн у бієнале через російський павільйон
13 липня, 10:06
Вантажівкам заборонено пересуватися містом, якщо стовпчики термометрів підіймаються до +28°C і вище
У Києві введено обмеження руху вантажного транспорту через спеку
2 липня, 13:13
НАТО не дало колективної відповіді на кампанію дронів РФ
Росія знайшла прогалини у протиповітряній обороні НАТО
2 липня, 15:44

Політика

Азовське море стало для Росії другою Ормузькою протокою, – CNN
Азовське море стало для Росії другою Ормузькою протокою, – CNN
Дрони перетворили Україну на супердержаву в Європі – Atlantic Council
Дрони перетворили Україну на супердержаву в Європі – Atlantic Council
Безпілотники атакували стратегічний аеродром в Енгельсі
Безпілотники атакували стратегічний аеродром в Енгельсі
Окупаційна влада обмежила мобільний зв'язок в Криму
Окупаційна влада обмежила мобільний зв'язок в Криму
Брюссель назвав умову для другого кластера переговорів з Україною
Брюссель назвав умову для другого кластера переговорів з Україною
РНБО назвала головного прихильника продовження війни в Кремлі
РНБО назвала головного прихильника продовження війни в Кремлі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
178K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua