Азовське море стало для Росії другою Ормузькою протокою, – CNN

Приблизно чверть експорту російської пшениці на світові ринки проходить через цей коридор

Серія українських ударів змусила Росію тимчасово закрити два ключових судноплавних маршрути, якими країна транспортує товари на світові ринки. Про це пише «Главком» із посиланням на видання CNN.

Два маршрути закрито

Йдеться про Доно-Азовський канал, що з'єднує річку Дон з Азовським морем, і Керченську протоку, яка сполучає Азовське та Чорне моря. Біля портів і проток утворилися черги із суден, що підтверджують супутникові знімки та сервіси відстеження морського руху.

Азовське море є для Росії важливим транспортним коридором, який з'єднує внутрішні річкові шляхи з Чорним морем. Через нього перевозять зерно, нафту, соняшникову олію, метал та інші товари, тоді як саме Чорне море забезпечує Росії вихід на світові ринки.

Порівняння з Ормузькою протокою

За оцінкою провідного аналітика чорноморського зернового ринку Андрія Сізова, для світового ринку пшениці Чорне море відіграє таку ж роль, як Перська затока – для ринку сирої нафти, і залишається найбільшим постачальником цієї культури у світі. Якщо ситуація триватиме, економічні втрати Росії можуть сягнути мільярдів доларів.

Через кризу в Азовському морі вже зросли ціни на ф'ючерси на пшеницю. Росія заявляє, що може перенаправити експорт зерна через інші чорноморські порти, однак Сізов вважає, що цього буде недостатньо в піковий сезон, коли обсяги експорту перевищують можливості цих терміналів.

Триетапна стратегія ізоляції Криму

Про кризу також пише The New York Times. За даними видання, українська стратегія щодо Криму складається з кількох етапів: спочатку Сили оборони атакували дороги й залізничні сполучення, що з'єднують півострів з Росією та окупованими територіями, потім завдали ударів по великих складах і запасах, а третім етапом стали атаки на морські маршрути, якими Росія намагалася компенсувати втрати сухопутної логістики.

Нагадаємо, Росія тимчасово призупинила судноплавство через Доно-Азовський канал після того, як українські сили атакували 13 російських суден в Азовському морі, серед яких було 10 танкерів.

До слова, міжнародний арбітражний трибунал відмовився визнати Азовське море і Керченську протоку «російським озером» та підтвердив їхній статус як внутрішніх вод України і Росії.