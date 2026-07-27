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За 1300 км від кордону: Зеленський розкрив подробиці нічних ударів по нафтових об'єктах РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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За 1300 км від кордону: Зеленський розкрив подробиці нічних ударів по нафтових об'єктах РФ
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Зеленський повідомив про ураження нафтових об'єктів у трьох регіонах Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 27 липня українські Сили оборони завдали далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі глави держави.

За словами президента, було уражено експортний термінал у Ростовській області РФ, розташований приблизно за 250 км від лінії фронту.

«Цієї ночі наші далекобійні санкції спрацювали у Ростовському регіоні. Уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту», – зазначив Зеленський.

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Також, за його словами, далекобійні удари були завдані по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртській Республіці. «Також дипстрайки застосовувалися по нафтових об'єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській Республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України. Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну», – наголосив президент.

Зеленський подякував військовослужбовцям Сил оборони за виконану роботу. «Дякую нашим воїнам Сил оборони України за влучну роботу там, що ще зовсім нещодавно було глибоким російським тилом. Нашими відповідями ми повертаємо війну в Росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс», – додав глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня Ростов-на-Дону атакували безпілотники. За даними OSINT-аналітиків, вибухи пролунали поблизу Ростовського морського торговельного порту та залізничної інфраструктури міста. 

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Теги: росія Володимир Зеленський порт

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