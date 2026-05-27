Перекази на карту: за яких причин податкова може оштрафувати

glavcom.ua
Попри поширені міфи, фіскальні органи не мають прямого, автоматичного чи тотального доступу до балансу карткових рахунків
Оподаткування нарахувань на особисту карту відбувається не у всіх випадках

Безготівкові розрахунки на карткові рахунки фізичних осіб в Україні часто використовуються як для побутових операцій, так і для комерційної оплати. Це викликає запитання щодо правомірності потенційного донарахування податків фіскальною службою за регулярні транзакції. Спеціалізованого податку на грошові перекази в Україні немає. «Главком» дає повне роз'яснення правил оподаткування та в яких випадках податкова може нарахувати штрафи. 

Зміст

Податок на дохід, а не на транзакцію

В українському законодавстві немає такого поняття, як автоматичний податок на сам факт зарахування коштів на картку. Податковий кодекс України (ПКУ) чітко розділяє технічні транзакції та реальний дохід фізичної особи. Якщо ви просто переказали кошти родичу або повернули борг знайомому, податкових зобов'язань не виникає, оскільки ці гроші не є прибутком.

Які грошові надходження повністю звільнені від оподаткування

Стаття 165 ПКУ містить вичерпний перелік коштів, які за жодних умов не включаються до загального оподатковуваного доходу громадян.

Відтак, ви можете без остраху отримувати на картку:

  • Будь-які види державної соціальної допомоги, субсидії та компенсації;
  • Грошові виплати особам з інвалідністю та допомогу на дітей з інвалідністю;
  • Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;
  • Інші цільові виплати та страхові суми, що надходять із бюджету або фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Коли звичайний переказ перетворюється на «незаконний прибуток»

Реальний ризик конфлікту з контролюючими органами виникає тоді, коли безготівкові надходження на картку фізособи мають очевидні ознаки систематичного незадекларованого доходу.

Відповідно до статей 14.1.54 та 163 ПКУ, об'єктом оподаткування є будь-який загальний місячний або річний прибуток резидента, отриманий як в Україні, так і за її межами. Якщо громадянин регулярно отримує на поточний рахунок однотипні платежі від великої кількості різних осіб (що є прямою ознакою ведення комерційної діяльності без реєстрації ФОП), податкова має законні підстави кваліфікувати ці гроші як прибуток, який підлягає обов'язковому декларуванню.

Оподаткування грошових подарунків

Окрему увагу законодавство приділяє благодійній допомозі та подарункам у грошовій формі. Згідно зі статтею 174 ПКУ, фінансові перекази звільняються від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою лише у випадку, якщо вони отримані від членів сім’ї першого ступеня споріднення. Сюди відносяться:

  • Батьки;
  • Чоловік або дружина;
  • Діти.

Важливо: Якщо значні грошові суми або коштовні подарунки надходять на картку від дальніх родичів або сторонніх осіб, такі кошти за законом вважаються доходом. Вони мають бути внесені до річної декларації та оподатковані за загальною ставкою – 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) плюс 5% військового збору.

Чи бачить податкова рух коштів на картках громадян

Попри поширені міфи, фіскальні органи не мають прямого, автоматичного чи тотального доступу до балансу карткових рахунків українців. Інформація про фінансові операції надійно захищена статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і є банківською таємницею. Отримати розгорнуту виписку про рух коштів на вашій картці податкова може виключно в межах офіційної податкової перевірки або за відповідним рішенням суду.

Проте в цій системі є інший серйозний фільтр – банківський фінансовий моніторинг (Закон №361-IX). Самі фінансові установи зобов'язані відстежувати аномальні, занадто часті або великі транзакції своїх клієнтів. Якщо операції здадуться алгоритмам банку підозрілими, установа заблокує картку, витребує документальне підтвердження походження джерел доходів і в разі виявлення порушень передасть інформацію до відповідних держорганів.

Які штрафи та пеню можуть нарахувати

Якщо в межах перевірки буде офіційно доведено, що громадянин отримував прибуток на особисту картку (наприклад, за неофіційну оренду житла чи продаж товарів в інтернеті) і приховав його від держави, фінансова відповідальність буде суворою.

  • Донарахування базових податків: Порушнику доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору від усієї прихованої суми.
  • Штрафні санкції: Відповідно до статті 123 ПКУ, за заниження податкового зобов'язання контролюючий орган накладає штраф у розмірі 25% від суми нарахованого податку. За повторне аналогічне порушення штраф зростає до 50%.
  • Пеня: На підставі статті 129 ПКУ за кожен день прострочення платежу нараховуватиметься пеня.

Найбільш вразливою категорією в таких ситуаціях залишаються особи, які фактично розгорнули повноцінний бізнес через особисті карткові рахунки, ігноруючи офіційну реєстрацію підприємницької діяльності.

