Нинішня система закупівель електроенергії змушує комунальні підприємства переходити до постачальника останньої надії – Energy Club

Держава говорить про збитки та необхідність контролю, однак при цьому не оцінює втрати від ситуації, наголошує Дмитроца

Постачальники не виходять на тендери через чинні правила закупівель, а комунальні підприємства змушені переплачувати – експертка Energy Club

Судова та регуляторна практика у сфері публічних закупівель електроенергії вже призводить до ситуацій, коли комунальні підприємства та лікарні не можуть знайти постачальника на тендерах і змушені переходити до постачальника останньої надії за значно вищими цінами, заявляє експертка з розвитку енергетичних проєктів, віцепрезидент Energy Club Ірина Дмитроца.

За її словами, держава говорить про збитки та необхідність контролю, однак при цьому не оцінює втрати від ситуації, коли постачальники просто не виходять на тендери.

«Чи хтось проводив... От ми говоримо про законодавство, ми говоримо про збитки державі, але от чи хто-небудь рахував, що втрачає держава, коли, наприклад, комунальне підприємство чи лікарня виходить на тендер, для того, щоб закупити електричну енергію? На тендери ніхто не виходить з постачальників, і, відповідно, це підприємство йде на постачальника останньої надії», – говорить Дмитроца.

Вона наголошує, що таких випадків стає дедалі більше, а постачання від постачальника останньої надії обходиться значно дорожче, ніж могло б бути за нормальної роботи ринку.

«А ми всі знаємо, що дуже багато випадків таких є, і хтось рахував, скільки тих підприємств вже пішло на постачальника останньої надії, і які збитки державі тоді завдає така ситуація, оскільки тариф там набагато більший», – зазначає експертка.

За її словами, проблема виникає через те, що чинна практика не враховує специфіку ринку електроенергії та не дозволяє постачальникам нормально працювати у високоволатильних умовах.

«Держава б вникла в процес формування ціни ринку електричної енергії і прийняла ті необхідні зміни в законодавство, які потребує, для того, щоб все-таки можна було цій критичній інфраструктурі, і не тільки критичній інфраструктурі, закупити цю електричну енергію по нормальним цінам, а найти на постачальника останньої надії», – говорить Дмитроца.

Раніше депутатка, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб зазначила, що судова та регуляторна практика у сфері публічних закупівель електроенергії вже виходить за межі ринкової дискусії і створює ризики для енергетичної безпеки держави.