Уряд уточнив перерахунок платіжок за комуналку при надзвичайних ситуаціях

Кабінет міністрів підтримав зміни до механізму перерахунку вартості комунальних послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості через наслідки російських атак на критичну інфраструктуру та виникнення надзвичайної ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

За даними міністерства, йдеться про послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Зміни стосуються випадків, коли через пошкодження об’єктів теплопостачання внаслідок російських обстрілів послуги надавалися неналежної якості або з перервами. Зокрема, рішення дозволить здійснити додаткові перерахунки для споживачів у Києві за січень 2026 року після масованих атак на енергетичну інфраструктуру столиці.

Зокрема, зазначається, що прийняті зміни спрямовані на посилення захисту прав споживачів та враховують реальні умови роботи комунальної інфраструктури в період воєнного стану.

Раніше уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

До слова, Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Він як і раніше становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.