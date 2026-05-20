Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Уряд уточнив перерахунок платіжок за комуналку при надзвичайних ситуаціях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд уточнив перерахунок платіжок за комуналку при надзвичайних ситуаціях
Прийняті зміни спрямовані на посилення захисту прав споживачів
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Йдеться про послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води

Кабінет міністрів підтримав зміни до механізму перерахунку вартості комунальних послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості через наслідки російських атак на критичну інфраструктуру та виникнення надзвичайної ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

За даними міністерства, йдеться про послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. 

Зміни стосуються випадків, коли через пошкодження об’єктів теплопостачання внаслідок російських обстрілів послуги надавалися неналежної якості або з перервами. Зокрема, рішення дозволить здійснити додаткові перерахунки для споживачів у Києві за січень 2026 року після масованих атак на енергетичну інфраструктуру столиці.

Зокрема, зазначається, що прийняті зміни спрямовані на посилення захисту прав споживачів та враховують реальні умови роботи комунальної інфраструктури в період воєнного стану.

Раніше уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

До слова, Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Він як і раніше становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.

Читайте також:

Теги: гроші Міністерства розвитку громад і територій комуналка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутату повідомили про підозру у незаконному збагаченні
Депутат Полтавської міськради приховав статки на 340 млн грн: яке покарання світить (фото)
21 квiтня, 12:05
Матері загрожує до 15 років ув'язнення
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
21 квiтня, 13:43
Гроші, вилучені під час обшуку
$3 тис. за «послугу»: у Києві викрито схему незаконної легалізації іноземців
21 квiтня, 09:38
У захопленій частині Запорізької області заблоковано безготівкові розрахунки
У захопленій частині Запорізької області заблоковано безготівкові розрахунки
26 квiтня, 07:59
Подальше затягування конфлікту може ще більше збільшити фінансове навантаження на США
Скільки США вже витратили на війну з Іраном – підрахунки
29 квiтня, 02:59
Готівковий обіг в Україні зростає
Українці почали нести до банків більше готівки. Нацбанк назвав причину
1 травня, 16:39
Листівка має вигляд згорнутої купюри гривні або долара з підписом «Вовина тисяча»
На Харківщині росіяни скидають з дронів фальшиві гроші з пропагандою
1 травня, 20:29
Правоохоронці провели 44 обшуки у 16 регіонах України у чинних та колишніх посадовців ТЦК
Нацполіція взялася за ТЦК: незаконне збагачення на майже 92 млн грн
4 травня, 15:17
Додаткові доходи дозволили б компаніям розвивати власні потужності, вважає Оринчак
Навіть невеликі обсяги експорту газу можуть підтримати видобуток – експертка
10 травня, 13:05

Особисті фінанси

Уряд уточнив перерахунок платіжок за комуналку при надзвичайних ситуаціях
Уряд уточнив перерахунок платіжок за комуналку при надзвичайних ситуаціях
Програма «єВідновлення»: скільки родин придбали нове житло
Програма «єВідновлення»: скільки родин придбали нове житло
Курс валют 20 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 20 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
День банківського працівника: скільки в Україні заробляють банкіри
День банківського працівника: скільки в Україні заробляють банкіри
Ціни на пальне 20 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 20 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Сирський повідомив, якою буде мінімальна зарплата військових
Сирський повідомив, якою буде мінімальна зарплата військових

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua