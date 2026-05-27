Скільки коштує гектар землі у 2026 році: дані по регіонах

Наталія Порощук
glavcom.ua

Найактивніше землю продають у центральних та північних регіонах країни
У 2026 році тенденція до зростання вартості землі збереглася

За понад чотири роки після відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні було укладено 501 619 угод купівлі-продажу на загальну суму 49,7 млрд грн. Загальна площа проданих ділянок становить 977,2 тис. га. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дослідження «Опендатабот».

Минулого року зафіксовано рекорд – 131,3 тис. угод, що на 13% більше, ніж у 2024 році. При цьому загальна вартість операцій зросла ще суттєвіше – на 43%, із 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Середня ціна га піднялася з 47,3 тис. грн у 2024 році до 61,8 тис. грн у 2025 році, тобто майже на третину за рік.

У 2026 році тенденція до зростання вартості землі збереглася. За перші чотири місяці було укладено 39 797 угод на 6,17 млрд грн. Хоча кількість угод зменшилася на 5% у порівнянні з тим самим періодом минулого року, середня ціна гектара продовжила зростати і досягла 75,1 тис. грн, що на 26% більше, ніж роком раніше.

Варто зазначити, що при зростанні цін площа проданих земель скоротилась. Якщо у січні-квітні 2025 року продали 92,9 тис. га, то цього року – 82,1 тисячі га. Найдорожчим місяцем 2026 року поки став січень – тоді середня ціна га сягнула 95,7 тис. грн. А найбільшу активність покупці проявили у березні, коли було укладено 12 276 угод.

Традиційно ціни сильно відрізняються залежно від регіону. Найдорожча земля нині на Івано-Франківщині, де гектар у середньому коштує 179,6 тис. грн. Майже така ж ціна на Київщині – 178,2 тис. грн/га. До п’ятірки найдорожчих також увійшли Львівщина (153,4 тис. грн/га), Тернопільщина (120 тис. грн/га) та Вінниччина (93,4 тис. грн/га).

Натомість найнижчі ціни – у прифронтових та південних регіонах. На Донеччині гектар землі коштує 30,7 тис. грн, на Херсонщині – 38,5 тис. грн/га, а на Миколаївщині – 44,1 тис. грн/га. До регіонів з найнижчими цінами на землю також потрапила Дніпропетровщина (46,5 тис. грн/га) та Одещина (47,8 тис. грн/га).

Найактивніше землю продають у центральних та північних регіонах країни. Так, найбільше угод від початку року уклали у Вінницькій області – 3 416. Далі йдуть Чернігівська (3 279), Сумська (3 261), Полтавська (2 963) та Хмельницька (2 905) області.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України оновив підходи до нормативної грошової оцінки земель. Нові зміни дозволять знизити податкове навантаження на агровиробників у чотирьох областях України без проведення тривалих процедур переоцінки.

