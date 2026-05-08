10-метровий фонтан посеред дороги: на Північному мосту прорвало трубу (відео)

glavcom.ua
Через аварію на мережах рух транспорту мостом наразі ускладнено в обидва боки
Прорив труби стався на шляхопроводі з боку торговельного центру SkyMall

У Києві в п’ятницю, 8 травня, на Північному мосту стався масштабний прорив труби. Посеред проїжджої частини утворився потужний струмінь води, який підіймався вгору щонайменше на 10 метрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу КП «Київтеплоенерго» та місцеві пабліки.

Інцидент стався близько 13:20 на шляхопроводі з боку торговельного центру SkyMall. Як пояснили комунальники, пошкодження мережі виникло під час проведення гідравлічних випробувань. Оскільки труби перевіряли на міцність під високим тиском, у місці прориву утворився сильний струмінь води, який очевидці зафіксували на відео.

Наразі аварійно-відновлювальна бригада вже локалізувала пошкодження та знизила тиск у системі. Фахівці готуються до проведення ремонтних робіт.

У «Київтеплоенерго» нагадують, що гідравлічні випробування є необхідним етапом підготовки до опалювального сезону, щоб виявити «слабкі» місця в інфраструктурі та вчасно їх усунути.

Через аварію на мережах рух транспорту мостом наразі ускладнено в обидва боки.

Водіям радять заздалегідь планувати свій маршрут та, за можливості, обирати альтернативні шляхи для переїзду на лівий берег, оскільки в районі аварії починає утворюватися затор.

Нагадаємо, на столичній Оболоні жінка впала в яму, яка утворилася через прорив труби. Перехожі миттєво зреагували та допомогли їй вибратися.

У березні пішла з життя 16-річна Олена, яка впала у яму з окропом на проспекті Лобановського в Києві. Про смерть дівчини повідомила її мати. 16-річна Олена отримала 73% опіків тіла внаслідок падіння у яму з окропом. Інцидент стався 2 січня 2026 року через прорив теплопровідної труби на проспекті Валерія Лобановського, через що утворилася яма, заповнена гарячою водою.

Як повідомляв «Главком», поліція Києва повідомила про підозру начальнику дільниці комунального підприємства «Київтеплоенерго», через недбалість якого 16-річна дівчина впала у вирву з окропом.

Слідчі Голосіївського управління поліції встановили, що начальник дільниці, який керував аварійно-відновлювальними роботами, грубо порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Повідомляється, що чоловіка затримано у порядку статті 208 КПК України.

