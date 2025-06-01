З 1 червня діятимуть нові ліміти на перекази з карток: усе, що треба знати

Обмеження не торкнуться клієнтів, які мають підтверджені джерела доходів

Починаючи з 1 червня 2025 року, українські банки знизять ліміти на фінансові операції для громадян. Обмеження стосуватимуться як переказів з картки на картку, так і транзакцій за реквізитами IBAN. «Главком» розповідає усе, що про це відомо.

Українські банки підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. До обмеження переказів приєднались 51 банк та дві небанківські фінансові компанії.

Як зміняться ліміти

Для клієнтів з «низьким» і «середнім» рівнем ризику щомісячний ліміт на вихідні перекази зменшиться зі 150 тис. до 100 тис. гривень. Для осіб із «високим» рівнем ризику обмеження залишиться незмінним – 50 тис. гривень на місяць.

Щоб переказати більшу суму між банками, потрібно буде надати документи, що підтверджують джерело походження коштів та рівень доходів.

Кого не стосуватимуться обмеження:

Обмеження не торкнуться клієнтів, які мають підтверджені джерела доходів, зокрема тих, хто отримує заробітну плату через банк. Також вони не стосуватимуться волонтерів і благодійних організацій. Крім того, банки не вводитимуть обмежень на перекази між власними рахунками клієнта в межах одного банку.

Як можна підтвердити доходи:

Підтвердження доходів передбачає отримання документів/інформації в електронній формі. Допускаються такі документи:

сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7;

податкова декларація;

зарплатні відомості;

підтвердження зарахувань від державних органів;

підтверджені прибутки членів сімей;

документи, що підтверджують волонтерську діяльність.

Клієнти банків, які планують здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, зобов’язані надати до банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.

При отриманні подібних документів банки скасовуватимуть ліміти або встановлюватимуть їх у розмірі, що відповідає фінансовим спроможностям таких клієнтів, у тому числі шляхом контролю сум надходження на рахунки.

Як відомо, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. грн. Утім, заборона не торкнулася більшості українців.

Вже 10 грудня 2024 року найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Відповідно до угоди, мінімальний ліміт переказів встановлено на рівні 50 тис. грн на місяць. Обмеження охоплюють усі перекази, включаючи ті, що здійснюються через IBAN.

З 1 лютого набув чинності меморандум, підписаний більшістю банків, який має саме покращити процедуру оцінки клієнтів. А 1 квітня Національний банк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів «з карти на карту».

До слова, Національний банк скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття та закриття рахунків в банку, натомість дозволивши використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів.