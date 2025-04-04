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Борги українців з мікрокредитів зросли майже вдвічі

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Борги українців з мікрокредитів зросли майже вдвічі
Хоча кількість оформлених договорів майже не змінилася порівняно з 2023 роком, обсяги позик зросли на 27%
фото з відкритих джерел

Середня сума мікропозики торік складала близько шість тисяч гривень

Торік українці оформили 8,3 млн мікрокредитів майже на 52 млрд грн. Це на 27% більше, ніж було у 2023 році. Загалом станом на початок 2025 року заборгованість мікрофінансовим організаціям (МФО) складала понад 15,77 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Середня сума мікропозики торік склала 6 217 грн..

Хоча кількість оформлених договорів майже не змінилася порівняно з 2023 роком, обсяги позик зросли на 27%.

Борги українців з мікрокредитів зросли майже вдвічі фото 1

Середня сума мікрокредиту також зросла за рік – на  26%. Якщо у 2023-му в МФО, в середньому, позичали 4 926 грн, то торік середня позика вже була на рівні 6 217 грн.

Борги українців з мікрокредитів зросли майже вдвічі фото 2

У середньому, мікрокредитні організації видавали 693 тисячі позик на місяць, проте місяць до місяця кількість мікрокредитів змінювалась. Найбільше мікропозик брали у третьому кварталі: близько 729 тисяч кредитів на місяць. Наприкінці року позичати стали менше – близько 691 тис. кредитів на місяць, втім почали закривати накопичені борги.

Борги українців з мікрокредитів зросли майже вдвічі фото 3

Торік українці не лише брали більше кредитів, але й накопичували борги. За перші три квартали заборгованість з мікрокредитів подвоїлась: з 9,3 млрд грн зросла до 18,47 млрд грн. Під кінець року борг поменшав на 2,7 млрд грн. Втім борг перед МФО на початок поточного року все одно складає 15,77 млрд грн. Це у 1,7 рази (на 6,47 млрд грн) більше, ніж на початку 2024-го.

Також «Главком» повідомляв, що громадяни країни-агресора почали активно брати мікрокредити під великі відсотки. Йдеться, зокрема, про 292% річних. Брати такі «позики до зарплати» частіше росіян змушує посилення вимог до видачі кредитів у банках.

 

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Теги: борг кредит

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