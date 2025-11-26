Борги за комуналку: скільки справ закрито без оплати

Найбільша кількість боргів за комуналку фіксується на Харківщині – 47,9 тис. проваджень

В Україні станом на початок листопада 2025 року налічується 794 604 активні провадження щодо боргів за комунальні послуги. Хоча формально вони мають активний статус, більшість фактично зайшла в глухий кут: 60% справ – понад 476 тис. – завершено без реального стягнення. Заборгованість залишається в реєстрі, але виконавцям так і не вдалося її стягнути. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Протягом цього року було відкрито 194 тис. нових проваджень за комунальні борги. Із них дві третини – 132 578 – досі залишаються відкритими.

Найбільша кількість боргів за комуналку фіксується на Харківщині – 47,9 тис. проваджень. Майже стільки ж має Дніпропетровщина – 45,4 тис. В інших регіонах показники значно нижчі: Миколаївщина – 11,9 тис., Полтавщина – 11,3 тис., Сумщина – 8,5 тис.

У 40% випадків українці в 2025 боргують за теплопостачання. На другому місці водопостачання (18%), далі – газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% відповідно.

Найбільша кількість проваджень відкрита проти людей віком 46-60 років – це майже 36% усіх випадків. А кожен четвертий борг припадає на пенсіонерів. Понад половину проваджень (55%) у поточному році відкрили проти жінок. А антирекорд належить 71-річній пенсіонерці з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік відкрили 28 проваджень за борги за електроенергію. Усі вони були завершені через неможливість стягнення. Фактично, борги залишилися, а система тільки накопичила нові «мертві» справи.

До слова, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №14005 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію». Головна мета законопроєкту – підвищити ефективність стягнення боргів та заборонити боржникам відчужувати своє майно, а також прискорити процеси через широку цифровізацію.