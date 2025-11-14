Головна Гроші Економіка
Надмірна кількість «захищених споживачів» поглиблює боргову кризу на ринку електроенергії – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Надмірна кількість «захищених споживачів» поглиблює боргову кризу на ринку електроенергії – експерт
Уряд мав скоротити перелік «захищених споживачів» – Рябцев
фото: depositphotos.com

Надлишок «захищених споживачів» створює дисбаланс і борги на енергоринку – Рябцев

Надмірне розширення кола так званих «захищених споживачів» стало однією з причин боргової кризи на ринку електроенергії. Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

За його словами, уряд мав вирішити боргову проблему ще понад два роки тому – розробивши механізм погашення заборгованості та скорочення переліку «захищених споживачів».

«У нас, на жаль, боргова проблема, яка теж мала б бути вирішена урядом. Причому мала б бути вирішена урядом відповідно до рішення ставки Верховного головного командувача ще 2,5 роки тому. Саме тоді потрібно було розробити механізм погашення цієї заборгованості. І, зокрема, пішлося про необхідність скорочення графіків так званих захищених споживачів», – наголосив Рябцев.

Експерт зазначив, що нині «захищених споживачів» стало занадто багато – серед них навіть установи, які не належать до критичної інфраструктури.

«Яких розвелося надто вже багато. Які вже не є підприємствами критичної інфраструктури. А які? Національний цирк теж у нас є захищеним споживачем. Якщо я не помиляюся. Але був точно. І всі ці об'єкти теж потрібно заживлювати», – сказав експерт.

На думку Рябцева, без наведення порядку в системі постачання електроенергії та чіткого визначення, хто справді має бути «захищеним споживачем», уряд не зможе зменшити борговий тиск на ринок.

Раніше експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп назвав причиною зростання заборгованості привілейоване становище так званих захищених споживачів – це підприємства та організації, які держава визнала критично важливими й які отримали особливі умови постачання.

Теги: енергетика електроенергія борг

Економіка

