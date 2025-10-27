Лише 20% боргів реально стягуються в Україні: результати дослідження

За пів року 2025 з однієї гривні боргу виконавцям вдалось стягнути менш ніж копійку з кожної гривні боргу

Переважну більшість проваджень цьогоріч (88%), як і раніше, реалізують державні виконавці – 983 тис. проваджень

Упродовж перших шести місяців 2025 року виконавцям було передано 5 318 969 виконавчих проваджень. До цієї кількості входять як нові борги, що виникли цього року (приблизно 1,75 млн), так і ті, що перейшли з попередніх періодів – близько 3,7 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Фактичне стягнення боргів відбулося лише у 1,1 млн випадків на загальну суму 15,11 млрд грн. Водночас завершено 1,5 млн проваджень на суму 395,11 млрд грн. Така розбіжність свідчить про те, що частину справ було закрито через неможливість реально стягнути кошти. Отже, фактично виконаним можна вважати приблизно кожне п’яте провадження.

У дослідженні йдеться, що навіть відкриття виконавчого провадження зовсім не гарантує, що позивач отримає свої кошти. Статистика показує, що рік до року реально стягнуті суми зменшуються. За пів року 2025 з однієї гривні боргу виконавцям вдалось стягнути менш ніж копійку. У попередні роки ця сума коливалась. Напередодні повномасштабної вдавалось здобути 2,6 коп. з кожної гривні боргу, у перший рік великої війни показник очікувано впав до 1,6 коп. з гривні, у 2023 ситуація покращилась до 3 коп. з грн боргу.

Переважну більшість проваджень цьогоріч (88%), як і раніше, реалізують державні виконавці – 983 тис. проваджень. На приватних виконавців припадає 130 тис. проваджень (12%). Водночас 41% (6,12 млрд грн) від усіх стягнутих коштів припадає на приватних виконавців, тоді як на державних – 51% або 8,99 млрд грн.

Переламним став минулий рік, коли на виконання потрапив масив великих боргів РФ через завдані збитки. Зокрема, через навалу російських боргів торік показник стягнень впав до «рекордних» 1,15 коп. з 1 грн боргу. До цього, у середньому, на виконання надходило 400 млрд грн на рік, втім після появи російських боргів сума різко зросла до 1,68 трлн грн – та тягнеться у наступні періоди.

«Сьогоднішня статистика щодо стягнення боргів в Україні не відображає реальної ситуації. Це пов’язано з тим, що до загальних даних потрапляє окрема категорія судових рішень: ті, що ухвалені проти Росії за наслідки війни. Виконати такі рішення в Україні наразі неможливо – просто немає відповідних механізмів. Втім вони штучно погіршують загальну картину виконання рішень – за рік, коли ця категорія була передана на виконання, показник стягнення впав у п'ять разів. Подібні справи мають вестися окремо від загальної статистики стягнень. Це дозволить об’єктивно оцінювати ефективність системи примусового виконання рішень в Україні, не змішуючи її з рішеннями, які наразі не мають перспективи фактичного виконання», – наголосив Денис Попов, керівник юридичного департаменту «Опендатаботу».

Нагадаємо, в Україні на середину вересня цього року було відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, коли боргів було 701 051.