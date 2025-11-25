Гендиректор Yasno пояснив, чому відключення світла не зменшує рахунки за електроенергію

Чому рахунки за електроенергію залишаються високими під час відключень

Сергій Коваленко пояснив, чому тривалі відключення світла не призводять до зменшення сум у платіжках, та дав поради, як реально скоротити споживання електроенергії

Попри масові відключення електрики в листопаді, суми у платіжках за світло не зменшуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

За словами Коваленка, рахунки за листопад будуть нараховані у грудні, а масові відключення почалися саме в листопаді.

«Тому ніхто ще фізично не міг побачити «ефект» у платіжках», – розповів гендиректор.

Коваленко пояснив, що у жовтні через холодну погоду споживання електроенергії було більшим, а після відновлення електропостачання багато сімей одночасно включають потужні прилади – бойлери, обігрівачі, пральні машини. Це спричиняє різкий стрибок споживання.

«Кожна сім'я може зменшити споживання електроенергії на 25-30% без втрати комфорту. Вимкнення світла може трохи допомогти, але без зміни звичок споживання після появи електрики люди все одно витрачатимуть звичну кількість», – додав Коваленко.

