Гендиректор Yasno пояснив, чому відключення світла не зменшує рахунки за електроенергію

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Чому рахунки за електроенергію залишаються високими під час відключень
Сергій Коваленко пояснив, чому тривалі відключення світла не призводять до зменшення сум у платіжках, та дав поради, як реально скоротити споживання електроенергії

Попри масові відключення електрики в листопаді, суми у платіжках за світло не зменшуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

За словами Коваленка, рахунки за листопад будуть нараховані у грудні, а масові відключення почалися саме в листопаді. 

«Тому ніхто ще фізично не міг побачити «ефект» у платіжках», – розповів гендиректор.

Коваленко пояснив, що у жовтні через холодну погоду споживання електроенергії було більшим, а після відновлення електропостачання багато сімей одночасно включають потужні прилади – бойлери, обігрівачі, пральні машини. Це спричиняє різкий стрибок споживання.

«Кожна сім'я може зменшити споживання електроенергії на 25-30% без втрати комфорту. Вимкнення світла може трохи допомогти, але без зміни звичок споживання після появи електрики люди все одно витрачатимуть звичну кількість», – додав Коваленко.

Нагадаємо, що генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко закликав українців та бізнес підготуватися до можливих відключень електроенергії в осінній період. Він зазначив, що після останніх обстрілів Росією енергетичної інфраструктури особливого оптимізму немає. 

Компанія Yasno, що входить в групу ДТЕК, запустила грантову програму підтримки для ветеранського бізнесу. Це перша програма, котра дозволить отримати фінансову допомогу на оплату рахунків за спожиту електроенергію.

