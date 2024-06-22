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Частина страхового стажу може не зарахуватися: кому це загрожує

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Частина страхового стажу може не зарахуватися: кому це загрожує
Lеяким українцям не зарахують частину трудового стажу, потрібного для виходу на пенсію
фото: Depositphotos

Українцям, які працювали в РФ після 19 лютого 2014 року, не буде зараховано стаж у низці випадків

На розмір пенсії впливає, зокрема, наявність необхідної кількості років страхового стажу. Але деяким українцям не зарахують частину трудового стажу, потрібного для виходу на пенсію.

Українцям, які працювали в РФ після 19 лютого 2014 року, не буде зараховано стаж. Згідно з законом, страховий стаж українцям не зараховуватимуть у низці випадків.

Зокрема, йдеться про періоди військової служби в силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових чи правоохоронних органах держави-агресорки на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне перебування на посадах у незаконних органах влади.

«Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби в силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне обіймання посад у незаконних органах влади», – сказано у повідомленні.

Якщо людина працювала в іншій країні, то вона має представити Пенсійному фонду документ, який підтверджує їхню працю за кордоном, щоб узяти до уваги цей стаж.

Слід зазначити, що після широкомасштабної агресії РФ Україна перервала дипломатичні зв'язки з країною-агресоркою. Взаємодія та обмін документами, зокрема Пенсійними фондами, було припинено.

Нагадаємо, що від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.

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Теги: стаж пенсія пенсіонери гроші

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