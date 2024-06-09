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Мінсоцполітики пояснило свою пораду українцям «працювати до останнього»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мінсоцполітики пояснило свою пораду українцям «працювати до останнього»
Покоління, яке працює, своїми внесками утримує покоління батьків
фото з відкритих джерел

Сьогодні сплачуються пенсії для 10,5 млн пенсіонерів

У Мережі останніми днями активно обговорюють звернення від Мінсоцполітики до українців про необхідність працювати довше. Це прокоментувала заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак в інтерв’ю Oboz.ua.

За словами, Дарини Марчак, буде несправедливо підвищити пенсійний вік для всіх громадян до 65 років.

«У нас сьогодні значна частина пенсіонерів виходять на пенсію раніше, ніж у 60 років чи навіть ніж у 55 років. Тому передусім нам потрібно зробити так, щоб правила виходу на пенсію були рівними. Підвищувати пенсійний вік для одних, у той час, як значна кількість громадян може виходити на пенсію до досягнення цього віку (інколи суттєво раніше), – це намагатись вирішити проблеми системи за рахунок тих, хто і зараз вже працює довше за інших», – зазначає Марчак.

Але вона додала, в будь-якому разі треба пояснювати, чому всі люди мають бути зацікавлені в більш пізньому виходу на пенсію.

«Бо, по-перше, це суттєво збільшить вашу власну пенсію (на 0,5% за кожен додатковий місяць після 60 років і 0,75% – якщо відстрочка більш ніж на 5 років. Приміром, якщо ви отримуєте сьогодні заробітну плату на рівні середньої по країні, у вас уже 35 років стажу, то ви маєте право вийти на пенсію в 60 років. Але якщо ви добровільно відтермінуєте свій вихід на пенсію до 65 років, то розмір вашої пенсії збільшиться від 5424 грн до 7050 грн (або на 30%)», – ідеться в повідомленні.

Крім того, це просто зараз збільшуватиме обсяг єдиного внеску, який сплачується особами, що працюють, до Пенсійного фонду, і завдяки цьому ПФУ зможе платити більше тим, хто вже перебуває на пенсії.

«Сьогодні сплачуються пенсії для 10,5 млн пенсіонерів. Покоління, яке працює, своїми внесками утримує покоління батьків», – резюмувала заступниця міністра соцполітики.

Нагадаємо, що від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.

Теги: Місяць правила відпочинок

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