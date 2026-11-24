Шахраї вигадали новий спосіб виманювати гроші українців. Зловмисники маскуються під офіційний чатбот «Штрафи ПДР» та розсилають фейкові повідомлення про нібито зафіксовані порушення правил дорожнього руху. У такий спосіб аферисти намагаються змусити людей перейти за підозрілими посиланнями та сплатити неіснуючі штрафи. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише «Главком».

За його словами, шахраї використовують різні прийоми, щоб зробити повідомлення схожими на офіційні. Зокрема, вони можуть зазначати реалістичні суми стягнень і номери постанов, аби переконати водіїв у достовірності інформації.

Білошицький назвав кілька ознак, за якими можна розпізнати шахрайську розсилку. Зокрема, варто звернути увагу на Telegram-акаунт із позначкою «Не є офіційним», нещодавню дату його створення або відсутність у контактах. Також підозрілим є повідомлення, яке надходить через сторонній бот, а не офіційний сервіс.

Ще один спосіб тиску на потенційних жертв – вимога терміново сплатити штраф. Шахраї можуть обіцяти «вигідну» знижку або встановлювати обмежений час для оплати, щоб людина не встигла перевірити інформацію.

Як розрізнити шахрайські повідомлення фото: Нацполіція

Очільник патрульної поліції закликав водіїв перевіряти інформацію про стягнення лише через офіційні ресурси. Для цього можна скористатися вебпорталом Міністерства внутрішніх справ або застосунком «Штрафи ПДР». Персональні та банківські дані слід вводити виключно на перевірених державних сервісах.

Білошицький також нагадав, що в разі несплати штрафу за порушення, зафіксоване в автоматичному режимі, протягом 10 діб власнику автомобіля надсилають офіційний лист поштою.

Якщо водій сумнівається у справжності повідомлення або інформації про штраф, він може звернутися до найближчого підрозділу управління патрульної поліції для перевірки.

Варто нагадати, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила мережу підпільних кол-центрів у Хмельницькому. Учасники організованої групи телефонували іноземцям, видавали себе за представників державних установ і правоохоронних органів та виманювали їхні заощадження.