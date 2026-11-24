Станом на 24 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС оновили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 83,05 грн за літр, дизельного пального – 98,49 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 23 листопада, у мережі KLO бензин А-92, А-95, А-95+ та А-100 подешевшав на 1,5 грн/л. Звичайний та преміальний дизель знизилися в ціні на 1 грн/л. У мережі «БРСМ-Нафта» дизельне пальне подешевшало на 2 грн/л, а бензин А-95 – на 4 грн/л.

У Socar усі види пального подешевшали на 1 грн/л, а автогаз – на 1,4 грн/л. У WOG бензин А-95, А-95+, дизель та А-100 подешевшали на 1 грн/л.

В Окко автогаз подорожчав на 1 грн/л. Водночас бензин А-100, А-95 та А-95+ подешевшали на 3 грн/л, а звичайний та преміальний дизель – на 2 грн/л.

У мережі UPG бензин А-100, А-95 та А-95+ подешевшали на 2 грн/л. Звичайний та преміальний дизель знизилися в ціні на 1 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 24 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 80,90 ↓ 82,90 ↓ 96,90 ↓ 98,90 ↓ 93,90 ↓ - 61,90 84,90 ↓ 87,90 ↓ 99,90 ↓ 102,90 ↓ 94,90 ↓ - 63,90 ↑ 86,90 ↓ 89,90 ↓ 100,90 ↓ 104,90 96,90 ↓ - 63,50 88,90 ↓ 91,90 ↓ 103,00 ↓ 106,00 ↓ 98,90 ↓ - 63,5 ↓ 79,90 82,90 96,90 98,90 - 77,90 61,90 79,90 ↓ 86,1 ↓ 95,90 ↓ 99,90 ↓ 94,40 ↓ 78,5 ↓ 63,40 79,99 ↓ - 95,99 ↓ - - - 59,99

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж зафіксовано в «Укрнафті» та KLO – 79,90 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 88,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в KLO – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 103 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Окко – 63,90 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 24 жовтня до 24 листопада 2026 року бензин А-95 подешевшав у всіх представлених мережах АЗС. Найбільше зниження зафіксовано в UPG та «Укрнафті» – на 9 грн/л, з 89,90 до 80,90 грн/л та з 88,90 до 79,90 грн/л відповідно. У мережах Окко та KLO бензин подешевшав на 8 грн/л, у «БРСМ-Нафта» – на 7,80 грн/л. У WOG та Socar ціна знизилася на 6 грн/л.

Дизельне пальне також подешевшало в усіх мережах. Найбільше зниження відбулося в KLO – на 8,50 грн/л, з 104,40 до 95,90 грн/л. В UPG та Окко дизель подешевшав на 6 грн/л, у WOG та «Укрнафті» – на 5 грн/л. У «БРСМ-Нафта» ціна знизилася на 4,84 грн/л, а в Socar – на 3 грн/л.

Водночас автогаз за місяць подорожчав у всіх представлених мережах АЗС. Найбільше зростання зафіксовано в «Укрнафті» – на 10 грн/л, з 51,90 до 61,90 грн/л. В UPG газ подорожчав на 9 грн/л, у «БРСМ-Нафта» – на 8,70 грн/л, у Socar – на 8,60 грн/л. У KLO ціна зросла на 8,50 грн/л, в Окко – на 7,40 грн/л, а в WOG – на 6,60 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.