На українському ринку зафіксовано зростання цін на окремі позиції овочевого та фруктового сегментів. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Серед овочів подорожчали ріпчаста цибуля, картопля, огірки та солодкий перець. Найбільш суттєве зростання відбулося у сегменті солодкого перцю, діапазон цін на який піднявся до 80-150 грн за кілограм проти 50-100 грн тижнем раніше. Станом на 20 листопада огірки реалізували по 150-200 грн/кг, ріпчасту цибулю – по 14-18 грн, а картоплю – по 10-15 грн/кг.

Окрім цього, зросла вартість зелені: зелену цибулю, кріп та петрушку продавали в межах 195-205 грн/кг. У фруктовому сегменті подорожчання торкнулося лише винограду, ціни на який за підсумками тижня встановилися на рівні 75-130 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що у листопаді середня роздрібна ціна печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% менше, ніж наприкінці жовтня.

Упродовж жовтня гриби дорожчали: середня вартість кілограма печериць у мережах, які відстежує Мінфін, піднялася зі 158,13 грн у вересні до 164,38 грн у жовтні. Зростання становило близько 4%. При цьому 22 жовтня різниця між мінімальною та максимальною ціною перевищувала 44 грн.

До слова, внутрішній ринок України повністю забезпечений соняшниковою олією, попри російські удари по підприємствах харчової промисловості. Дефіциту продукції не очікують, а її експорт продовжується. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький