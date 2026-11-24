Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 24 листопада 2026 року. Порівняно з 23 листопада, долар, злотий та євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,08 грн, євро – 49,45 грн, польського злотого – 11,09 грн.

Курс валют станом на 24 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,0811 ↑ 49,4550 ↑ 59,0981 ↑ 11,0975 ↑ 53,7485 ↑ Ощадбанк 44,95 / 45,65 49,25 / 50,25 58,50 / 60,70 10,90 / 11,40 53 / 55 Приватбанк 45,05 / 45,66 49,14 / 50 58,76 / 59,52 11,05 / 11,24 - ПУМБ 45,20 / 45,80 49,60 / 50,30 58,70 / 60,10 11 / 11,30 - monobank 45,06 / 45,50 49,28 / 49,98 - - - Райффайзен 44,95 / 45,50 49,10 / 49,90 56,60 / 60,40 10,45 / 11,45 51 / 54,90 OTP Bank 45,09 / 45,40 48,94 / 49,75 58,45 / 59,59 11 / 11,19 53,23 / 54,18 Укрсиббанк 44,90 / 45,55 49,20 / 50,20 58,20 / 60,35 - 52,70 / 54,70

* курс валют станом на 09:24 24 листопада 2026 року

За тиждень, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.