Курс валют 24 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,08 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 24 листопада 2026 року. Порівняно з 23 листопада, долар, злотий та євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,08 грн, євро – 49,45 грн, польського злотого – 11,09 грн.
Курс валют станом на 24 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,0811 ↑
|49,4550 ↑
|59,0981 ↑
|11,0975 ↑
|53,7485 ↑
|
Ощадбанк
|44,95 / 45,65
|49,25 / 50,25
|58,50 / 60,70
|10,90 / 11,40
|53 / 55
|
Приватбанк
|45,05 / 45,66
|49,14 / 50
|58,76 / 59,52
|11,05 / 11,24
|-
|
ПУМБ
|45,20 / 45,80
|49,60 / 50,30
|58,70 / 60,10
|
11 / 11,30
|-
|
monobank
|45,06 / 45,50
|49,28 / 49,98
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,95 / 45,50
|
49,10 / 49,90
|56,60 / 60,40
|10,45 / 11,45
|
51 / 54,90
|
OTP Bank
|45,09 / 45,40
|48,94 / 49,75
|58,45 / 59,59
|11 / 11,19
|53,23 / 54,18
|
Укрсиббанк
|44,90 / 45,55
|49,20 / 50,20
|58,20 / 60,35
|-
|52,70 / 54,70
За тиждень, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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