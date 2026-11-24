Мобільний оператор «Київстар» з 1 грудня оновить правила користування вхідними дзвінками для абонентів двох тарифів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оператора.

«З 1 грудня 2026 року оновлюємо умови користування вхідними дзвінками для користувачів, у яких не знялася абонплата. Нові умови діятимуть для абонентів тарифів «Love UA Світло» та «Love UA Світло 2024», в тому числі з опцією економія в Україні та країнах роумінгу як вдома», – йдеться у повідомленні.

Оператор пояснив, що користувачі тарифу «Love UA Світло 2024», які оплатили пакет послуг, зможуть отримувати до 500 хвилин вхідних дзвінків, спільних для України та країн, де діє послуга «роумінг як вдома». Після вичерпання ліміту вхідні дзвінки обмежуватимуть до моменту зняття абонентської плати. Після оплати пакета послуг абоненти знову зможуть приймати вхідні виклики без обмежень. Також у компанії зазначили, що навіть після використання 500 хвилин за кордоном абонентам залишатиметься доступною послуга «Київстар» довідка в роумінгу».

«Абоненти тарифу «Love UA Світло» у країнах роумінгу як вдома зможуть користуватися вхідними дзвінками безлімітно, як і в Україні, навіть якщо абонплата не знялася», – додається у заяві.

До слова, з 8 жовтня 2026 року для частини абонентів «Київстару» змінилася вартість тарифів. У компанії пояснили, що перегляд вартості пов'язаний зі зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі.

Як повідомлялося, мобільний оператор «Київстар» оголосив про продаж на аукціоні одного з найрідкісніших номерів в Україні – +380 77 777 77 77. Старт торгів запланований на 9 грудня 2026 року.