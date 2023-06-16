Стало відомо, коли почнеться розгляд заяв на компенсацію за зруйноване житло

Подати заяву про знищені об’єкти нерухомості можна через «Дію» починаючи з 15 липня

Уряд затвердив постанову про порядок надання компенсації за зруйновану нерухомість. З 15 серпня місцеві комісії почнуть розглядати заяви власників знищеного житла. Про це повідомила голова партії «Слуга народу», народна депутатка Олена Шуляк у Telegram.

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«Подати заяву за знищені об’єкти нерухомого майна можна в електронній формі через «Дію» починаючи з 15 липня 2023 року. Водночас Кабмін рекомендує місцевій владі забезпечити можливість розгляду поданих заяв починаючи з 15 серпня 2023 року», – написала вона.

Нардепка нагадала, що цей крок – друга черга державної програми «єВідновлення». Наразі власники пошкодженого житла отримують компенсацію коштами на його ремонт. Друга черга передбачає можливість власникам знищеного житла отримати кошти для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку, або житлові сертифікати на придбання нового будинку.

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«Сертифікат можна буде обміняти на квадратні метри в будь-якому населеному пункті. Людина сама обирає, де вона хоче мати свою домівку. Це може бути квартира чи приватний будинок. Також можна обрати помешкання на первинному чи вторинному ринку нерухомості або ж інвестувати в будівництво нової квартири», – зазначила Шуляк.

Нагадаємо, що 18 березня президент підписав схвалений Верховною Радою законопроєкт №7198, у якому визначили механізм виплати компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло.

Документ визначає перелік отримувачів відшкодування, його види, а також впроваджує механізм, який почне діяти ще до закінчення війни. Українці, які через війну втратили домівку, зможуть обрати житло у будь-якому місці. Своєю чергою, держава перерахує кошти за купівлю майна продавцю.

10 травня стартувала програма державної допомоги «єВідновлення», що передбачає надання допомоги власникам пошкодженого або знищеного внаслідок війни житла.