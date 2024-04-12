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Єгор Фірсов Народний депутат 7 та 8 скликань

Стимули для військових: Гроші, відпустка, чи щось більше?

glavcom.ua
«Матеріальні блага геть не головні для військових»
фото: depositphotos.com

Як держава може вплинути на мотивацію військових

Які зміни потрібні у закони:

  • Ясність з демобілізацією.

Скільки потрібно служити військовому: 2-3-5-7 років? Тільки чітко, ясно і чесно. Неясність розколює країну все більше та демотивує військових.

Хтось служить без розуміння завтрашнього дня, відчуваючи себе рабом, хтось косить від армії і все ок.

Неясність буде стимулювати військових симулювати хвороби, уходити у самоволку і саботувати службу.

Відтягування прийняття цих правил – сигнал військовим, що нас дурять та використовують.

  • Стимули.

Зараз їх немає, жодного.

  • Ясні і конкретні виплати за підбиту техніку.

100 тисяч за знищений танк – це ні про що для держави. Але це стимул для військового! Коли у новинах обіцянки, а по факту нічого – це демотивує. Це говорить «знову надурили!», «наші зусилля не цінують».

І військовому простіше нічого не робити. А навіщо метушитися, ризикувати і вигадувати щось – все одно особистий результат однаковий.

Ок. Немає грошей, – за кожну підбиту техніку давайте + 5 днів відпустки. Давайте акції державних компаній, паї у державних землях.

Матеріальні блага геть не головні для військових. Це сигнал від держави і суспільства – «ви еліта, ми цінуємо вашу роботу і віддячуємо вам!».

Треба максимально запалювати очі військовим будь-чим. Бо вогонь в очах гасне.

Дуже погано, що реальна ситуація у війську все більше і більше відірвана від табличок, цифр, звітів та доповідей.

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Джерело
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Теги: війна гроші українці держава мобілізація Україна відпустка

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Єгор Фірсов

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