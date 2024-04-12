Стимули для військових: Гроші, відпустка, чи щось більше?
Як держава може вплинути на мотивацію військових
Які зміни потрібні у закони:
- Ясність з демобілізацією.
Скільки потрібно служити військовому: 2-3-5-7 років? Тільки чітко, ясно і чесно. Неясність розколює країну все більше та демотивує військових.
Хтось служить без розуміння завтрашнього дня, відчуваючи себе рабом, хтось косить від армії і все ок.
Неясність буде стимулювати військових симулювати хвороби, уходити у самоволку і саботувати службу.
Відтягування прийняття цих правил – сигнал військовим, що нас дурять та використовують.
- Стимули.
Зараз їх немає, жодного.
- Ясні і конкретні виплати за підбиту техніку.
100 тисяч за знищений танк – це ні про що для держави. Але це стимул для військового! Коли у новинах обіцянки, а по факту нічого – це демотивує. Це говорить «знову надурили!», «наші зусилля не цінують».
І військовому простіше нічого не робити. А навіщо метушитися, ризикувати і вигадувати щось – все одно особистий результат однаковий.
Ок. Немає грошей, – за кожну підбиту техніку давайте + 5 днів відпустки. Давайте акції державних компаній, паї у державних землях.
Матеріальні блага геть не головні для військових. Це сигнал від держави і суспільства – «ви еліта, ми цінуємо вашу роботу і віддячуємо вам!».
Треба максимально запалювати очі військовим будь-чим. Бо вогонь в очах гасне.
Дуже погано, що реальна ситуація у війську все більше і більше відірвана від табличок, цифр, звітів та доповідей.
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