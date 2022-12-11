Які зарплати українські воїни отримують на передовій: названо суми

Мінімальне грошове забезпечення українського військовослужбовця складає 44 або 114 тис. грн

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач розповів про зарплату військових на передовій. Про це повідомляє НВ.

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За службу на передовій контрактники отримують доплату 30 тис. грн, а «на нулі» – 100 тис. грн. Також, враховуються доплати і надбавки.

«Загалом мінімальне грошове забезпечення складає 44 або 114 тис. грн. І тут немає різниці між мобілізованим і контрактником. Єдине, при підписанні контракту ще виплачується додатково одноразова виплата», – сказав полковник.

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Раніше повідомлялось, що країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі €18 млрд.

До слова, триває 290-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За повідомленням Генштабу, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках – на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.