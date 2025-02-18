Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Аферисти ошукали матір полеглого захисника на 3 млн грн: деталі схеми

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Аферисти ошукали матір полеглого захисника на 3 млн грн: деталі схеми
Трьом аферистам слідчі повідомили про підозру
фото: Національна поліція України

Троє мешканців Полтави вигадали схему шахрайства

У Полтаві затримано трьох чоловіків за підозрою у шахрайстві. Вони видали себе за працівників банку та виманили в матері полеглого захисника 3 млн грн. Про це повідомляє Національна поліція України.

До поліції Одещини звернулась мешканка Роздільнянського району, яка повідомила, що стала жертвою шахраїв.

«Жінка розповіла, що до неї зателефонували нібито працівники банку та повідомили, що з її рахунку невідомі намагаються зняти кошти. Відтак запевнили – аби «вберегти» кошти, вона має перерахувати їх на інші рахунки. Потерпіла виконала вказівки аферистів. Таким чином зловмисники заволоділи 3 млн грн матері загиблого захисника України», – йдеться у повідомленні.

Провівши комплекс слідчо-оперативних заходів, правоохоронці встановили підозрюваних. Ними виявились троє мешканців Полтави 19, 22 та 29 років. Відтак оперативники затримали фігурантів у процесуальному порядку.

Наразі трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих в Одесі суд обрав двом затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 3 млн грн та 3, 6 млн грн. Ще один підозрюваний взятий під варту в Полтавській області.

Раніше повідомлялося, що зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат.

Читайте також:

Теги: Національна поліція України Полтава шахрайство Одещина афера

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національна поліція попередила про шахрайські схеми
Нацполіція попередила про нову схему шахрайства
19 сiчня, 01:49
МВС попередило про шахрайську схему пов'язану з оформленням «єПідтримки»
МВС попередило про шахрайську схему пов'язану з оформленням «єПідтримки»
20 сiчня, 01:29
На Вінниччині підліток жорстоко побив шестикласника: реакція поліції
На Вінниччині підліток жорстоко побив шестикласника: реакція поліції
23 сiчня, 21:54
Харківська блогерка Анна Жук загинула
На Полтавщині у ДТП загинула відома блогерка: без мами залишилося троє дітей
24 сiчня, 15:23
У Божковській колонії №16 виник скандал
Працівники Божковської колонії №16 катували та вбивали увʼязнених – ДБР
2 лютого, 12:49
Наслідки ракетної атаки на Полтаву
Ракетний удар по Полтаві: число загиблих знову зросло (оновлено)
2 лютого, 11:16
Російська ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки в Полтаві
У Полтаві завершено рятувальні роботи: яка остаточна кількість жертв
2 лютого, 17:31
Окупанти вдарили по недобудованому будинку в Одеському районі
Росія атакувала Одещину ракетою: є загиблий та поранений
5 лютого, 19:29
У СБУ додали, що двох приятелів затримали під час виконання замовлення
На Одещині затримано двох підозрюваних у диверсії за завданням спецслужб РФ (фото)
6 лютого, 15:11

Новини

Аферисти ошукали матір полеглого захисника на 3 млн грн: деталі схеми
Аферисти ошукали матір полеглого захисника на 3 млн грн: деталі схеми
Уряд включив «Вінницяпобутхім» до об’єктів великої приватизації
Уряд включив «Вінницяпобутхім» до об’єктів великої приватизації
«Ми ж вам сповідалися, а ви брешете». Віряни прогнали батюшку, що не перейшов в Українську церкву
«Ми ж вам сповідалися, а ви брешете». Віряни прогнали батюшку, що не перейшов в Українську церкву
На Вінниччині стартував зимовий перепис диких тварин
На Вінниччині стартував зимовий перепис диких тварин
Вінничанин подав до суду на Росію та вимагає 120 млн грн
Вінничанин подав до суду на Росію та вимагає 120 млн грн
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
12K
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
6303
Усі автозаправки у березні можуть зупинити роботу? Нардепка забила на сполох
5917
На Тернопільщині сільська рада витратить 6,7 млн грн на ремонт 300 метрів дороги до церкви
4878
Скандальна сценка з побиттям військового з ТЦК: реакція директорки школи

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua