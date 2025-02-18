Аферисти ошукали матір полеглого захисника на 3 млн грн: деталі схеми

Троє мешканців Полтави вигадали схему шахрайства

У Полтаві затримано трьох чоловіків за підозрою у шахрайстві. Вони видали себе за працівників банку та виманили в матері полеглого захисника 3 млн грн. Про це повідомляє Національна поліція України.

До поліції Одещини звернулась мешканка Роздільнянського району, яка повідомила, що стала жертвою шахраїв.

«Жінка розповіла, що до неї зателефонували нібито працівники банку та повідомили, що з її рахунку невідомі намагаються зняти кошти. Відтак запевнили – аби «вберегти» кошти, вона має перерахувати їх на інші рахунки. Потерпіла виконала вказівки аферистів. Таким чином зловмисники заволоділи 3 млн грн матері загиблого захисника України», – йдеться у повідомленні.

Провівши комплекс слідчо-оперативних заходів, правоохоронці встановили підозрюваних. Ними виявились троє мешканців Полтави 19, 22 та 29 років. Відтак оперативники затримали фігурантів у процесуальному порядку.

Наразі трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих в Одесі суд обрав двом затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 3 млн грн та 3, 6 млн грн. Ще один підозрюваний взятий під варту в Полтавській області.

Раніше повідомлялося, що зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат.