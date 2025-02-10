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Пропонували перевести гроші на ЗСУ: на Дніпропетровщині затримано групу аферистів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Пропонували перевести гроші на ЗСУ: на Дніпропетровщині затримано групу аферистів
До злочинної діяльності причетні п’ятеро жителів Дніпропетровської області, віком від 31 до 56 років
фото з відкритих джерел

За рік вони обманули понад 20 людей з різних областей країни, серед яких – військовий

У Дніпропетровській області майже рік працювала група аферистів, яка виманювала гроші у людей під видом допомоги військовим. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

У соціальних мережах шахраї шукали оголошення про збір грошей на допомогу ЗСУ – лікування та надання матеріальної допомог, а потім, використовуючи фейкові акаунти, аферисти представлялися працівниками платіжної організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі.

Під виглядом конвертування злотих у гривні, зловмисники пропонували людям діяти за інструкцією, яку вони надають. Таким чином, вони отримували персональні та банківські дані громадян та привласнювали гроші з їх рахунків.

Майже рік працювала група аферистів. За цей час вони обманули понад 20 людей з різних областей країни, серед яких – військовий.

Поліція встановила, що до злочинної діяльності причетні п’ятеро жителів Дніпропетровської області, віком від 31 до 56 років. Вони ошукали 21 громадянина на майже 500 тис. грн.

Затриманим повідомили про підозри за ч. 2,3,4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального Кодексу України. Обвинувальний акт відносно зловмисників направлено до суду.

Нагадаємо, у Дніпрі злочинне угрупування силою відібрало аптеку у власників після того, як вони відмовилися щомісяця платити гроші за «спокійне ведення бізнесу». Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як відомо, учасники угруповання спочатку конфліктували з керівництвом аптеки, потім познімали зовнішні вивіски, таким чином перешкоджаючи веденню бізнесу. Пізніше, уночі, захопили приміщення та вивезли все майно. Сума завданих збитків сягає 2 млн грн.

Крім того, у Дніпропетровській області поліцейські затримали довірену особу «вора в законі» Умки та п’ятьох «смотрящих», які організували та брали участь у злочинних зібраннях. Про це повідомляють на сайті Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даними поліції, під час «сходок», які проводилися у стінах Криворізької установи виконання покарань, а для інших онлайн, зловмисники перерозподіляли сфери впливу, а також намагалися вирішити конфлікт між «смотрящими» в установі. Як виявилося, один із них не виконав «рішення» та порушив «воровські закони».

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Теги: шахрайство ЗСУ гроші Дніпропетровщина поліція

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Кримінал

Пропонували перевести гроші на ЗСУ: на Дніпропетровщині затримано групу аферистів
Пропонували перевести гроші на ЗСУ: на Дніпропетровщині затримано групу аферистів
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