В Одесі письменниця звинуватила ТЦК у побитті сина. Розпочато перевірку

Наразі потерпілий потребує операції

Письменниця і відома в Одесі журналістка Вікторія Колтунова звинуватила працівників ТЦК у побитті сина Максима. Жінка стверджує, що військові вимагали в хлопця грошей, а опісля непритомним покинули його на вулиці. Про це Вікторія Колтунова розповіла у Facebook.

За її словами, син мав документи, що підтверджували інвалідність його матері та дружини. Однак його, мовляв, усе одно вивезли за місто і близько трьох годин били й вимагали гроші – інакше, мовляв, він вирушить «на Заньковецьку» (тобто до збірного пункту Одеського ТЦК, – ред.).

Після цього його викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер. Колтунова забрала «швидка». У лікарні з’ясувалося, що в нього перелом трьох ребер, а в легені, яку прокололо ребро, стався крововилив. Крім того, в нього забій селезінки та струс мозку.

«Зробили одну операцію на легені, невдало, у понеділок будуть переробляти. Я в стресі. Нічого не розумію», – каже Вікторія Колтунова.

Також вона стверджує, що викликала поліцію, але правоохоронці нібито не прийняли заяву про побиття. Поліціянти, мовляв, також підтвердили, що до інциденту причетний Болградський районний ТЦК – саме його працівники повезли побитого чоловіка у військкомат.

«Він просив віддати йому балончик, бо в нього астма, вони його кинули на підлогу і один став йому ногою на горло – «Давай подихай!». При цьому був один поліціянт. На вашу думку, бандити в присутності поліції будуть так поводитися, якщо це не справжнє ТЦК?», – розповіла в коментарях до свого допису Колтунова.

В Одеському обласному ТЦК вже відреагували на розповідь жінки, заявивши, що проводять службову перевірку.

Для цього спеціальна комісія збирає докази та опитує свідків. У ТЦК обіцяють сприяти правоохоронцям у розслідуванні, якщо побиття чоловіка підтвердиться.

«Ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства або поведінку, що принижує людську гідність. Для нас це одна з найважливіших цінностей, якої мають дотримуватися всі без винятку. (…) Будь-які випадки порушення цих принципів є неприпустимими й тягнуть за собою відповідальність», – ідеться в заяві військкомату.

Нагадаємо, що чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня.

Як повідомлялося, Міністерство оборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи (ВЛК) у Збройних силах України. Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в застосунку «Резерв+» вже в січні цього року.

До слова, Україні планують запровадити нову реформу військово-лікарських комісій, яка, як очікується, усуне необхідність відвідувати територіальні центри комплектування.