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Скільки території звільнили ЗСУ з початку вторгнення: цифра вражає

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скільки території звільнили ЗСУ з початку вторгнення: цифра вражає
Територія, яку звільнили українські військові, більша, ніж Молдова, і трохи менша за два Ізраїля
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЗСУ вже звільнили понад 40 тисяч кв. км

З лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно вторглася на територію України, ЗСУ вже звільнили понад 40 тисяч кв. км. Це більше, ніж територія Молдови. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«Число дня. Понад 40 тисяч квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили з 24 лютого 2022 року», – йдеться в повідомленні.

У СтратКомі зазначають, що це більше, ніж територія Молдови та трохи менше, ніж два Ізраїля.

«І близько 15 таких міст, як Москва», – додали військові.

Нагадаємо, що Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі неясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там.

Зазначимо, що триває 532-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на фронті. Минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ війна деокупація

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