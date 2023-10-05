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Естонія щомісячно виплачуватиме українцям 3600 грн: хто може отримати гроші

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Естонія щомісячно виплачуватиме українцям 3600 грн: хто може отримати гроші
Громадяни України знову можуть розраховувати на нові виплати
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Програма грошової допомоги доступна українцям у шести областях

Естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу українцям у розмірі 3,6 тис. грн трьох місяців із моменту затвердження заявки. Виплати доступні жителям шести областей, повідомляють на сайті організації.

Програма грошової допомоги доступна українцям у таких областях:

  • Запорізької;
  • Донецькій;
  • Луганській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Миколаївській.

«Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства щодо відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям вразливості», – ідеться в повідомленні.

Якщо заявку буде попередньо схвалено, тоді номер телефону претендента на грошову підтримку додадуть до бази даних. Після цього можна заповнити онлайн-форму. Від заявника ще може знадобиться додаткова інформація, яку можна надати електронною поштою. Стежити за тим, як просувається заявка, претендент може на сайті організації. Після остаточного підтвердження гроші надходитимуть на банківський рахунок.

Нагадаємо, що Україна отримає від Організації Об'єднаних Націй понад $120 млн фінансової допомоги для проходження зимового періоду. Допомога надаватиметься до лютого 2024 року. Планується, що її, зокрема, зможуть отримувати українці готівкою, щоб покривати витрати на електроенергію та оренду житла. Також ООН організує роздачу обігрівачів, генераторів, непродовольчих товарів, і допоможе громадянам з облаштуванням житла, опаленням і теплоізоляцією в будинках.

Теги: соцвиплати війна Естонія

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