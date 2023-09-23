Удар по штабу Чорноморського флоту РФ: з'явилися супутникові знімки

ЗСУ вдарили ракетами по штабу ЧФ РФ у Севастополі

Дим над штабом ЧФ РФ у Севастополі було видно з космосу

У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких видно штаб Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі 22 вересня до удару по ньому та одразу після влучання ракети. Знімки опублікував користувач соцмережі X (Twitter) Brady Africk.

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«На нових супутникових знімках Криму видно дим, що здіймається над штабом Чорноморського флоту Росії в Севастополі», – написав автор публікації.

Він також зазначив, що по будівлі вдарили кілька крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

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Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. А за даними української розвідки, загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Крім того, 22 вересня ввечері в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Користувачі пишуть про влучання в ТЕЦ.